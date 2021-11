Rząd ogłasza tarczę antyinflacyjną. Co zawiera?

Proponujemy dużą obniżkę podatków, by zamortyzować skutki inflacji - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Rozwiązania dotyczą cen paliw, gazu, energii i dodatek osłonowy. Rozwiązania mają kosztować 10 miliardów złotych.

- Tak jak ceny energii wpływają na budżety domowe, tak ceny energii, paliw, gazu, energii elektrycznej przekładają się na całą gospodarką. Mamy do czynienia z działaniami z dwóch rosną - Rosja i Bruksela z drugiej strony, która spowodowała, że ceny ETS urosły do 70 euro. Bardzo wiele osób dzisiaj już to krytykuje, nawet tych którzy jeszcze rok temu nie mieli pojęcia, że może dojść do tak gwałtownego przyrostu - mówił.

Obniżka cen paliw

- Aby złagodzić, zamortyzować, zbuforować ten wzrost inflacji robimy to, co w naszych rękach, w naszej mocy, żeby ludziom łatwiej byłoby przejść przez ten okres najbliższych miesięcy, może nawet paru kwartałów. Prezentujemy pierwszą serię działań, która mam nadzieję, że zamortyzuje to uderzenie inflacyjne. Jak trzeba będzie, w przyszłości w kolejnych kwartałach podejmiemy kolejne działania. Ten obszar będzie obejmował trzy zasadnicze miejsca, które bolą Polaków: cen paliw, cen energii i cen żywności" - mówił szef rządu.

- Już od 20 grudnia na pięć miesięcy wdrażamy obniżkę cen paliw poprzez to, na co państwo ma wpływ: po pierwsze wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Po drugie, od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022 r., też na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. I także wdrożymy rozwiązania dotyczące opłaty emisyjnej. Zwolnimy z opłaty emisyjnej, także na pięć miesięcy - powiedział.

- Te rozwiązania doprowadzą do obniżki cen paliw w najbliższych tygodniach - nawet około 20 do nawet 28, 30 groszy. Po drugie od 1 stycznia na zimowe miesiące (..) wprowadzamy obniżkę podatku VAT na gaz ziemny z poziomu 23 proc. na poziom 8 proc. - zapowiadał.

Dodał, że zniesiona zostanie całkowicie akcyza na energię elekryczną. Ma być również zniesiony VAT - z 23 proc. do 5 proc. na trzy miesiące, poczynając od stycznia.

Dodatek osłonowy

Jak mówił podczas czwartkowej konferencji szef rządu, dodatek osłonowy, kompensacyjny, będzie wprowadzony celem bezpośredniego wsparcia rodzin.

- To jest taki rządowy dodatek wyrównawczy - wskazał premier. Dodał, że ma to związek m.in. ze wzrostem cen żywności.

Jak przekazał, rząd zastanawiał się nad obniżką VAT do zera na artykuły żywnościowe. - KE ma inne zasady. Nie zgadza się na tego typu działania. Gdyby była zgoda po stronie KE, jest nasze zobowiązanie, zaproszenie na całe I półrocze przyszłego roku zerowej stawki VAT na artykuły żywnościowe. Ale takiej zgody póki co nie ma - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wyjaśnił, że w związku z tym zostanie wprowadzony "możliwy do zastosowania mechanizm o charakterze dodatku osłonowego, kompensacyjnego, który uwzględnia jak gdyby tę obniżkę podatku VAT, gdyby ona była do zera na artykuły żywnościowe".

Wyjaśnił, że ten specjalny dodatek "będzie o wartości od 400 do nawet ponad 1000 zł w zależności od gospodarstwa domowego" - inny dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, a inny dla pięcio- czy sześcioosobowego.

Dodatek ma być wypłacany w dwóch ratach w 2022 r.

Co zawiera tarcza antyinflacyjna? Szczegóły

- od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. obniżka akcyzy na paliwo do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE;

- od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej;

- obniżka podatku VAT na energię elektryczną do poziomu 5 proc. (z obecnego 23 proc.) na 3 miesiące;

- obniżka podatku VAT na gaz do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.) na 3 miesiąca;

- dodatek osłonowy - dopłata w wysokości 400-1.150 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, wypłacana w dwóch ratach w 2022 r.; obejmie to 5,2 mln gospodarstw domowych.

Inflacja w Polsce i Europie

- Dzisiaj inflacji jest najwyższa od 28 lat w Hiszpanii, Niemczech, USA - od 30 lat. Dedykuje te liczby wszystkim tym, którzy chcieliby twierdzić, że to zjawisko jest ograniczone tylko do Polski - mówił.

Dodał, że inflacja jest konsekwencją pandemii, a dokładnie pakietów pomocowych, jakie wpływają na inflację i faktu, że gospodarki wychodzą z pandemii.

- Mieliśmy dylemat, czy pozwolić na wzrost bezrobocia, do 1,5-2 mln, czy jednak chronić miejsca pracy. Zdecydowaliśmy się chronić miejsca pracy i dlatego włączyliśmy do gospodarki 200 mld zł – powiedział premier.

