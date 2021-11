Kto zyska, a kto straci na tarczy antyinflacyjnej? Ekspert wyjaśnia

Oszczędności wynikające z tarczy antyinflacyjnej po części zostaną zjedzone przez podwyżki taryf energetycznych - powiedział na antenie TVN24 autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik. Dodał, że zapowiadany przez rząd pakiet wpłynie raczej minimalnie na ceny żywności. "Największymi wygranymi" mają być natomiast osoby, które ogrzewają dom gazem.

- Przeciętnie każdy obywatel dzięki tej części pakietu antyinflacyjnego, który dotyczy wzrostu cen energii, zyska, czy zaoszczędzi kilkadziesiąt złotych miesięcznie. To będzie jakieś 20, 25 złotych na rachunku za prąd, jakieś pięć złotych na rachunku za gaz i pewnie jakieś 20 złotych na tankowaniu. Oczywiście te oszczędności po części zostaną zjedzone przez podwyżki taryf energetycznych - po części albo wręcz w całości, bo jak się patrzy na to, jakie są plany podwyżek cen zgłoszone przez firmy energetyczne do URE, to wygląda na to, że te podwyżki sięgną 20 proc., co zje de facto, to co rząd nam da w formie tarczy antyinflacyjnej - stwierdził.

Zdaniem Macieja Samcika "od 30 do 40 złotych mogą wzrosnąć rachunki po wzroście taryf".

Pakiet antyinflacyjny. Czy ceny spadną?

- Na pewno największymi wygranymi tarczy antyinflacyjnej są ci, którzy ogrzewają domy gazem. Tutaj będzie przez trzy miesiące zniesienie VAT-u, co oznacza 15 proc. oszczędności, a to są zimowe miesiące, kiedy gazu zużywa się najwięcej. To jest w wielu przypadkach kilkaset złotych miesięcznych rachunków i to będzie obniżone o 15 proc., czyli jak ktoś rzeczywiście płaci te rachunki wysokie za ogrzewanie domu to może te 100 złotych zaoszczędzić w skali miesiąca - szacował.

Samcik był pytany też, czy tarcza antyinflacyjna wpłynie na ceny żywności.

- Udział energii w produkcji żywności w większości przypadków nie jest duży, chociaż zdarzają się takie produkty, na przykład to co w szklarniach jest wytwarzane, gdzie ten udział jest zauważalny. Można sobie wyobrazić, że za kilka miesięcy, ale to będzie drugi kwartał przyszłego roku, w cenach żywności będzie widać minimalny spadek lub po prostu mniejszy wzrost - wyjaśniał.

Tarcza antyinflacyjna

W czwartek premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przedstawili szczegóły tarczy antyinflacyjnej, przewidujące m.in. obniżkę podatków na paliwa i gaz oraz wprowadzenie dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych uzależnionego od ich dochodów.

Wysokość akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022 r., też na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Rząd liczy, że przyczyni się to do spadku cen paliw o około 20 do nawet 28-30 groszy na litrze.

Od 1 stycznia. na zimowe miesiące, wprowadzona zostanie także obniżka podatku VAT na gaz ziemny z poziomu 23 proc. na poziom 8 proc.

Zniesiona zostanie całkowicie akcyza na energię elektryczną. Ma być również zniesiony VAT na energię elektryczną - z 23 proc. do 5 proc. na trzy miesiące, poczynając od stycznia.

Premier zapowiedział także wprowadzenie dodatku osłonowego. Będzie wynosił od 400 do nawet ponad 1000 zł w zależności od gospodarstwa domowego

Autor:mp/ams

Źródło: TVN24