Co dalej z obniżkami stawek VAT w Polsce? Jest stanowisko Komisji Europejskiej

Komisja Europejska poinformowała, że jest w kontakcie z polskimi władzami. "Komisarz (ds. gospodarki Paolo - red.) Gentiloni wysłał do Polski listy we wrześniu i październiku" - przekazał w stanowisku rzecznik KE.

Premier Morawiecki o "tarczy antyinflacyjnej"

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna pozostanie, "tylko w zmienionej formie". - Z tarczy antyinflacyjnej nie zrezygnujemy, jednak głównie ze względu na to, że cały czas nie mamy zgody ze strony Komisji Europejskiej, wręcz przeciwnie są groźby, że będą nakładane kolejne kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych naszych działań osłonowych, obniżek stawek podatku VAT , to chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją - mówił szef rządu.

Jak wyjaśniał, chodzi o taki mechanizm, aby "zamrożenie cen dla gospodarstw domowych, również obniżona stawka dla gospodarstw domowych, czyli 693 złote dla megawatogodzinę, powyżej 2000, 2600, 3000 kilowatogodzin zużycia rocznego, a także zamrożone ceny na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu do poprzednich proponowanych cen, czyli 785 złotych dla małych i średnich firm, dla szpitali i szkół, aby to wszystko utrzymać".

Morawiecki dodawał, ma to być możliwe "poprzez takie ukształtowanie cen przez spółki energetyczne, aby one zamortyzowały, aby one były buforem powrotu stawek VAT do poprzedniego poziomu".