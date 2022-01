Będzie druga tarcza antyinflacyjna. Premier o szczegółach

Obniżenie podatku VAT na paliwa do 8 procent oraz zerowy VAT na żywność oraz gaz. To niektóre elementy drugiej odsłony tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, którą we wtorek zaprezentował premier Mateusz Morawiecki. Zmiany mają wejść w życie od 1 lutego 2022 roku.

Rząd przyjął we wtorek tzw. tarczę antyinflacyjną 2.0. Jej główne założenia to:

- obniżka VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc., wpływ tarczy na cenę litra paliwa ma wynieść od 60 do 70 groszy,

- obniżka VAT do na żywność do 0 proc.,

- obniżka VAT na gaz do 0 proc.,

- przedłużenie obniżki do 5 proc. VAT na prąd,

- obniżenie VAT na nawozy do z 8 proc. do 0 proc.,

- obniżka VAT będzie trwała 6 miesięcy do lipca,

- wszystkie te obniżki razem mogą kosztować budżet między 15 a 20 mld zł.

- W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego, czyli na sześć miesięcy, czyli do końca lipca wdrażamy nowe, kolejne rozwiązania. Z 23 na 8 procent chcemy obniżyć VAT na paliwo, to będzie fundamentalna zmiana cenowa na tych pylonach, na stacjach benzynowych Polacy zobaczą jeszcze niższe ceny paliwa. Mam nadzieję, że już za trzy, najpóźniej cztery tygodnie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Z rządowych szacunków wynika, że dzięki temu rozwiązaniu za litr benzyny, oleju napędowego zapłacimy mniej o około 60-70 groszy. - Taki będzie skutek, który budżet państwa polskiego bierze na siebie - wskazał szef rządu.

PAP/Maciej Zieliński

Premier zapowiedział również obniżenie do zera VAT-u na żywność. - Tegoroczny koszt przekroczyć może 6 do 7 miliardów (...), ale jest to bardzo ważne i tutaj apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi o odpowiednie obniżenie cen produktów o 5 złotych - stwierdził Morawiecki.

- To jest bardzo ważne, bo to nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców, to część, która trafia do budżetu państwa polskiego - dodał. Jak tłumaczył szef rządu, ta zmiana oznacza, że "na każdy produkt powinny spaść ceny również od 1 lutego". Zdaniem premiera Morawieckiego, z tytułu obniżki VAT-u na żywność miesięcznie w portfelu Polaków zostanie 45 zł.

To niejedyna zmiana, o której mówił szef rządu. - Całkowicie znosimy podatek na gaz. Gaz to skutek wielkich błędów naszych poprzedników (...) - wskazał. - Mimo wszystko te podwyżki na gaz są straszne ze względu na politykę Gazpromu, dlatego idąc za radą minister Anny Moskwy dzisiaj omawialiśmy bardzo szeroko (...) politykę obniżenia cen gazu dla odbiorców indywidualnych, nawet jeżeli są oni częścią spółdzielni mieszkaniowych bądź wspólnot - dodał Mateusz Morawiecki.

Na kolejne cztery miesiące ma zostać obniżony również VAT na prąd - do 5 procent i VAT na ciepło, czyli ogrzewanie mieszkań kaloryferami - do 5 procent. - Wszystkie te obniżki mogą kosztować polski budżet między 15 a 20 miliardów złotych. To też bardzo istotna zmiana - podsumował premier.

Rząd zdecydował się też na obniżenie do zera VAT-u na nawozy. - Nawozy są tym produktem, który mocno cierpi na wysokich cenach gazu, bo to gaz jest głównym elementem kosztów produkcji nawozów. Jednocześnie nawozy przełożą się na ceny żywności za pół roku, za 9 miesięcy. My, jak to mówią ekonomiści, ścinamy ten czubek inflacji, my obniżamy oczekiwania inflacyjne. Staramy się wzmacniać polskiego złotego (...) mam nadzieję, że będzie stale się umacniała (polska waluta - red.), to też jest ważne dla zbicia inflacji - zaznaczył Morawiecki.

Tarcza antyinflacyjna w pierwszej wersji

Obecnie obowiązuje pierwsza wersja tak zwanej tarczy antyinflacyjnej.

Od 1 stycznia 2022 roku stawki akcyzy na paliwa uległy zmianie. Akcyza na benzyny wynosi 1413 zł na 1000 litrów; oleje napędowe i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa – 1104 zł na 1000 litrów; a na skroplone gazy do napędu silników spalinowych – 387,00 zł za 1000 kg. Ustawa przewiduje, że obniżone stawki będą obowiązywać do 31 maja 2022 roku.

Od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku z akcyzy na energię elektryczną zwolnieni są odbiorcy w gospodarstwach domowych. Dla pozostałych odbiorców stawka wynosi w tym okresie 4,60 zł/MWh.

Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej nie podlega sprzedaż detaliczna benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Inflacja w Polsce

Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 roku wzrosły o 8,6 procent rok do roku. Inflacja w Polsce jest na poziomach niewidzianych od grudnia 2000 roku.

PAP/Maciej Zieliński

Autor:mp, mb

Źródło: TVN24 Biznes