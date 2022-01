Sklepy i dostawcy prądu pochwalą rząd

Sklepy będą musiały umieszczać przy kasach informacje o obniżce VAT na produkty spożywcze - wynika z projektu tak zwanej tarczy antyinflacyjnej 2.0. O wprowadzonych zmianach w podatkach dowiemy się też na stacji benzynowej i z druków dołączonych do rachunków za gaz i prąd.

Sprzedawcy produktów spożywczych będą musieli przy kasie umieścić pisemnie czytelną informację, że "od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych obowiązuje stawka podatku od towarów i usług obniżona do wysokości 0 proc.".

Sklepy nie są jednak jedynym miejscem, w którym pojawi się informacja o obniżce podatków wynikających z nowej tak zwanej tarczy antyinflacyjnej. W projekcie ustawy, którą zajmuje się Sejm, czytamy, że obowiązek będzie dotyczyć także sprzedawców towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej. Będą oni musieli umieścić czytelną informację, że "od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej, środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych, jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0 proc."

Już obecne przepisy (w ramach tak zwanej pierwszej tarczy antyinflacyjnej) przewidują, że sprzedawcy paliw oraz energii elektrycznej odbiorcy końcowemu są zobowiązani w czytelny sposób poinformować klientów o wprowadzonych obniżkach akcyzy, co również stało się obiektem krytyki stowarzyszeń przedsiębiorców. "Takie rozwiązanie nie było w Polsce stosowane od czasów PRL" - oceniła w komunikacie organizacja Business Center Club.

Nowe przepisy poszerzają ten obowiązek o VAT. Jak czytamy w projekcie, sprzedawca paliw silnikowych "zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż paliw silnikowych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 8 proc.".

Informacja o obniżce VAT pojawi się także na rachunkach za dostarczenie gazu ziemnego i energii elektrycznej. Ma być ona podana poprzez "każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary". Może zostać podana także oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Tarcza antyinflacyjna 2.0. Sklepy będą musiały informować o obniżkach podatków

- To kłopot, zwłaszcza dla małych sklepów, które i tak mają ograniczoną powierzchnię do umieszczania tego typu informacji. Tymczasem już jest sporo takich, które w sklepie muszą się znaleźć, a dochodzi kolejna. To także kolejne obciążenie administracyjne dla i tak przeciążonych właścicieli - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

- Dodatkowo na tym etapie propozycja ta nie wydaje się do końca precyzyjna, jest mowa o obniżce VAT na produkty spożywcze, tymczasem dotyczy ona części rynku, produkty najmocniej opodatkowane najwyższą stawką 23 proc. nie są nią objęte, a jedynie te ze stawką 5 proc. - dodał.

Tarcza antyinflacyjna 2.0

We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił tzw. tarczę antyinflacyjną 2.0, która zakłada obniżkę VAT na pół roku na żywność, nawozy i gaz do 0 proc., do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

Projektem zajmuje się na bieżącym posiedzeniu Sejm.

Autor:mp/dap

Źródło: Rzeczpospolita, TVN24 Biznes