Nowy podatek, zmiany w składkach. Co zawiera nowa "tarcza"?

Sejm uchwalił w nocy z czwartku na piątek nowelizację pakietu antykryzysowego, nazywaną tarczą 3.0. Przepisy antylichwiarskie, powiększenie grona osób uprawnionych do zwolnienia ze składek oraz nowy podatek, który mają zapłacić serwisy VOD, to jedne z najważniejszych zmian.

Przyjęte przez Sejm rozwiązania zakładają także kary więzienia za np. żądanie od dłużnika zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie przekraczającej co najmniej dwukrotnie maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie. Podobna zależność dotyczyć będzie również odsetek.

2. Więcej uprawnionych do zwolnienia ze składek

Nadawcy VOD (video on demand - wideo na żądanie) zapłacą 1,5 proc. przychodów na Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wpłaty mają być przekazywane w okresach kwartalnych, "w terminie 30 dni po upływie kwartału".

Jak można było przeczytać w ocenie skutków regulacji, szacowany przychód dla PISF wyniesie ok. 15 mln zł do końca 2020 roku oraz co najmniej 20 mln zł rocznie w kolejnych latach.