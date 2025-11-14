Tak rosną ceny w Polsce. "Dezinflacja trwa"

Adam Glapiński: poluzowaliśmy politykę dzięki całej sekwencji decyzji NBP Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według GUS-u, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. We wrześniu br. wskaźnik inflacji wyniósł 2,9 procent rok do roku.

Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.

Inflacja w październiku

W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 3,2 proc.) oraz mieszkania (o 0, 3proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 proc. i 0,06 proc. Niższe ceny m.in. w zakresie rekreacji i kultury (o 1,0 proc.) obniżyły wskaźnik o 0,07 proc.

"W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 3,1 proc.), żywności (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,0 proc.), restauracji i hoteli (o 5,5 proc.) oraz zdrowia (o 4,9 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,78 proc., 0,73 proc., 0,36 proc., 0,31 proc. i 0,28 proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,24 p. proc. i 0,04 p. proc" - podał GUS.

Komentarze analityków

"Inflacja CPI w październiku została potwierdzona na poziomie 2,8 proc. rdr. wobec 2,9 proc. rdr. w dwóch poprzednich miesiącach. Inflacja bazowa obniżyła się najpewniej do 3,0 proc. rdr. z 3,2 proc. rdr. przed miesiącem, przy spadku dynamiki cen usług. Ich wzrost jest nadal silniejszy od cen towarów ale spowolnił do 5,6 proc. rdr. z 5,8 proc. rdr. miesiąc wcześniej i był najniższy od listopada 2019, do czego przyczyniły się usługi ubezpieczeniowe" - napisali na portalu X analitycy PKO Research.

Jak dodali, perspektywy pozostają korzystne, a "w najbliższych latach inflacja ustabilizuje się w okolicy 2,5-procentowego celu NBP".

Wrzesień przyniósł solidną pozytywną niespodziankę w obrotach zagranicznych. Deficyt rachunku obrotów bieżących skurczył się do 725 mln EUR z 3042 mln EUR w sierpniu, mocniej od oczekiwań (1422 mln EUR). W ujęciu 12-miesięcznym deficyt pozostał stabilny na poziomie 0,9% PKB. We… pic.twitter.com/DWloDtHqq3 — PKO Research (@PKO_Research) November 13, 2025 Rozwiń

ING Economics Poland zwrócił natomiast uwagę, że do spadku inflacji bazowej przyczyniły się m.in. tańsze usługi turystyczne i ubezpieczeniowe. Eksperci podkreślili, że nadal możliwa jest obniżka stóp procentowych jeszcze w tym roku.

"Usługodawcy jednak 'przeholowali' z cenami. Bariera popytu wymusza obniżki ich cen. Presja dezinflacyjna rozlewa się na usługi, nie tylko towary. To ważna informacja dla RPP. Ewentualna obniżka stóp NBP w grudniu pozostaje w grze. Stopa docelowa na 3,5% to obecnie środek przedziału możliwych scenariuszy" - ocenili na portalu X.

Październikowa inflacja potwierdzona na 2,8%r/r. Spadek cen mięsa i owoców w porównaniu do września. Inflacja bazowa obniżyła się do ok. 2,9%r/r https://t.co/o6XJB3pfTF. dzięki tańszym usługom turystycznym i ubezpieczeniowym. Usługodawcy jednak "przeholowali" z cenami. Bariera… pic.twitter.com/92rQ2N5Bzn — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) November 14, 2025 Rozwiń

"Opublikowane dziś przez GUS finalne dane o inflacji niczego tu nie zmieniły. Inflacja w dół do 2,8 proc. rdr., inflacja bazowa w dół do 2,8-2,9 proc. rdr.. Nowe cykliczne minimum na dynamice cen usług. Dezinflacja trwa, przestrzeń do dalszych obniżek stóp pozostaje znacząca" - stwierdzili analitycy Pekao.

🇵🇱 Opublikowane dziś przez GUS finalne dane o inflacji niczego tu nie zmieniły. Inflacja w dół do 2,8% r/r, inflacja bazowa w dół do 2,8-2,9% r/r. Nowe cykliczne minimum na dynamice cen usług. Dezinflacja trwa, przestrzeń do dalszych obniżek stóp pozostaje znacząca. https://t.co/zNkUPkBy0Q pic.twitter.com/m8iWpETF2A — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) November 14, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD