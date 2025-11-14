Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
PILNE

Tak rosną ceny w Polsce. "Dezinflacja trwa"

zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Adam Glapiński: poluzowaliśmy politykę dzięki całej sekwencji decyzji NBP
Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski
Inflacja w październiku wyniosła 2,8 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. To wzrost o 0,1 procent w porównaniu do danych z ubiegłego miesiąca.

Według GUS-u, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. We wrześniu br. wskaźnik inflacji wyniósł 2,9 procent rok do roku.

Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.

Inflacja w październiku

W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 3,2 proc.) oraz mieszkania (o 0, 3proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 proc. i 0,06 proc. Niższe ceny m.in. w zakresie rekreacji i kultury (o 1,0 proc.) obniżyły wskaźnik o 0,07 proc.

"W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 3,1 proc.), żywności (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,0 proc.), restauracji i hoteli (o 5,5 proc.) oraz zdrowia (o 4,9 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,78 proc., 0,73 proc., 0,36 proc., 0,31 proc. i 0,28 proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,24 p. proc. i 0,04 p. proc" - podał GUS.

Komentarze analityków

"Inflacja CPI w październiku została potwierdzona na poziomie 2,8 proc. rdr. wobec 2,9 proc. rdr. w dwóch poprzednich miesiącach. Inflacja bazowa obniżyła się najpewniej do 3,0 proc. rdr. z 3,2 proc. rdr. przed miesiącem, przy spadku dynamiki cen usług. Ich wzrost jest nadal silniejszy od cen towarów ale spowolnił do 5,6 proc. rdr. z 5,8 proc. rdr. miesiąc wcześniej i był najniższy od listopada 2019, do czego przyczyniły się usługi ubezpieczeniowe" - napisali na portalu X analitycy PKO Research.

Jak dodali, perspektywy pozostają korzystne, a "w najbliższych latach inflacja ustabilizuje się w okolicy 2,5-procentowego celu NBP".

ING Economics Poland zwrócił natomiast uwagę, że do spadku inflacji bazowej przyczyniły się m.in. tańsze usługi turystyczne i ubezpieczeniowe. Eksperci podkreślili, że nadal możliwa jest obniżka stóp procentowych jeszcze w tym roku.

"Usługodawcy jednak 'przeholowali' z cenami. Bariera popytu wymusza obniżki ich cen. Presja dezinflacyjna rozlewa się na usługi, nie tylko towary. To ważna informacja dla RPP. Ewentualna obniżka stóp NBP w grudniu pozostaje w grze. Stopa docelowa na 3,5% to obecnie środek przedziału możliwych scenariuszy" - ocenili na portalu X.

"Opublikowane dziś przez GUS finalne dane o inflacji niczego tu nie zmieniły. Inflacja w dół do 2,8 proc. rdr., inflacja bazowa w dół do 2,8-2,9 proc. rdr.. Nowe cykliczne minimum na dynamice cen usług. Dezinflacja trwa, przestrzeń do dalszych obniżek stóp pozostaje znacząca" - stwierdzili analitycy Pekao.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Inflacja
Zobacz także:
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Ceny ropy w górę. Rynki reagują na atak dronów
Rynki
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT
Tech
apple
Dzianinowa torebka na smartfon za 850 zł? To nowy produkt Apple'a
Tech
1 na 1
Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba
"JEDEN NA JEDEN"
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
"Panuje duża niepewność". Spadki największe od ponad miesiąca
Rynki
shutterstock_2250571743
Jest szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
Ze świata
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
Ze świata
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
Z kraju
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
Tech
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
Handel
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
Handel
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
Ze świata
shutterstock_2256764139
Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje
Ze świata
shutterstock_2252032171
Zarzuty o dyskryminowanie wydawców. Google pod lupą Brukseli
Ze świata
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
Z kraju
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
Ze świata
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
Tech
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Moto
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
Z kraju
apteka, leki, farmaceuta
Zwrot kosztów zakupu leków. "Nie ufajcie"
Tech
shutterstock_2472506129
Odroczenie ETS2. Europosłowie zdecydowali
Ze świata
Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
Podpisał kilkanaście umów z Putinem. "Nowa era w dwustronnych relacjach"
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Najnowsze dane z gospodarki. Jest mocny komentarz Tuska
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: to jasny sygnał dla Moskwy
Ze świata
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję
Ze świata
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
Z kraju
inflacja shutterstock_1980000383
"Zjawisko to jest widoczne". Nowy raport
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica