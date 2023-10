Tak rosły ceny chleba 

We wrześniu 2015 roku przeciętna cena 1 kg chleba wynosiła, według danych portalu DlaHandlu, 3,39 zł. Obecnie jest to już 7,13 zł. Jednocześnie cena maksymalna w głównych sieciach handlowych sięgnęła w minionym miesiącu 11,38 zł, podczas gdy osiem lat temu było to 4,8 zł.