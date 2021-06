"Dziwię się bardzo, że my jesteśmy oskarżani". Ojciec Tadeusz Rydzyk przed sądem

- To mnie niepokoi. Wiem, że Watchdog, i to jest oficjalne, jest finansowane przez podmioty spoza Polski. Podmioty, które występują wprost przeciw ewangelizacji, przeciwko przykazaniom Bożym – stwierdził.

Kontynuacja procesu

Prokuratura najpierw odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie, a potem dwukrotnie je umorzyła. Stowarzyszenie złożyło więc do sądu subsydiarny akt oskarżenia. W praktyce oznacza to, że prokuraturę zastępuje przed sądem strona społeczna, w tym przypadku Watchdog Polska.

Ostatnia rozprawa w kwietniu br. poświęcona była rozpatrzeniu wniosków kierowanych przez obronę oraz prokuraturę. Jednym z nich był wniosek o zawieszenie sprawy z uwagi na postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym - o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej o co wnioskuje pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.

Kwestie finansów

- W tym postępowaniu chodzi o jedną zasadniczą rzecz: jeśli dostaję środki publiczne, to powinienem wiedzieć, że muszę działać transparentnie. Tak samo w przypadku Fundacji Lux Veritatis chcieliśmy wiedzieć, ile tych pieniędzy fundacja otrzymała i to dostaliśmy. Ale też chcemy wiedzieć, jak zostały te pieniądze wydatkowane, to jest bardzo ważne. Fundacja wskazuje, że trudno przygotować te informacje. Tak naprawdę minęły już cztery lata od złożenia wniosku i wydaje mi się, że to jest wystarczający czas, żeby przygotować takie zestawienie wydatków – mówił wcześniej Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

- Istnieją pewnego rodzaju typy przestępstw, gdzie pokrzywdzony nie istnieje z założenia. Tak jak chociażby w przypadku składania fałszywych zeznań. W tym przestępstwie nie ma pokrzywdzonego – naszym zdaniem i w naszej ocenie. Także w tej konkretnej sytuacji pokrzywdzony nie występuje. Żadna ze stron nie wykluczyła rozmów mediacyjnych, to bardzo dobrze wróży. Pamiętajmy o tym, że interes, jeżeli w tej sprawie jakiś istnieje, a tak przez oskarżyciela jest przedstawiony, to jest ujawnienie określonych informacji. Więc jeżeli strony dojdą do porozumienia i będą taką możliwość widziały, to warto, by takie rozmowy się odbyły – powiedział pełnomocnik zarządu Fundacji Lux Veritatis Maciej Zaborowski.