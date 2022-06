Tadeusz Kościński wraca do rządu

Nowy pełnomocnik rządu

Rozporządzenie stanowi, że organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. Pełnomocnik może współpracować z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z organami samorządowymi, państwowymi osobami prawnymi oraz osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa.

Kłopoty z Polskim Ładem i dymisja ministra

Zmiany w rządzie spowodowane Polskim Ładem wcześniej zapowiedział Jarosław Kaczyński . - Stało się coś więcej niż niewłaściwego. Przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli - mówił kilka dni przed dymisją Kościńskiego prezes PiS .

Podatkowe zmiany

Podatkowa część Polskiego Ładu weszła w życie 1 stycznia tego roku. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Miała to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł