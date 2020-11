Tabletki do zmywarek pod lupą urzędu. Są wyniki testu

Przypalone mleko, zaschnięta owsianka, osady z kawy i herbaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, jak z takimi zabrudzeniami radzą sobie popularne tabletki do zmywarek. Jak wskazano w komunikacie, gdy naczynia czekały na umycie 3 godziny, średnia skuteczność mycia wyniosła 96 procent, a po jednym dniu spadła do 89 procent.

Urząd przetestował 10 najpopularniejszych marek tabletek do zmywarek wytypowanych na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa w supermarketach, dyskontach i drogeriach. Trzy z nich to marki własne: Lewiatana, Biedronki i Lidla.

Jak wskazano, wszystkie tabletki mają formułę wielofunkcyjną, głównie "all in one" (pol. wszystko w jednym) – czyli oprócz standardowych funkcji myjących posiadają dodatkowe, wskazane przez producenta właściwości np. nabłyszczanie czy zmiękczanie wody.