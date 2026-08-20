Z kraju "Ta lokomotywa w tym roku nie chce się zatrzymać". Nowe dane Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Polska droga do G20. Andrzej Domański i Kristalina Georgiewa o kondycji polskiej gospodarki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,1 proc. w porównaniu z lipcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,0 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z czerwcem br. spadła o 1,8 proc." - przekazał GUS.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w lipcu o 4,5 proc. rdr i spadku o 2,4 proc. mdm.

Produkcja przemysłowa - dane GUS

Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym, w ubiegłym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu była o 4,2 proc. wyższa w porównaniu do danych z ubiegłego roku oraz o 0,5 proc. wyższa niż w czerwcu bieżącego roku.

Według wstępnych danych w lipcu 2026 r., w stosunku do lipca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in.:

w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 31,5 proc.,

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 21,8 proc.,

maszyn i urządzeń - o 17,3 proc.,

napojów - o 16,9 proc.,

urządzeń elektrycznych - o 14,1 proc.,

w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 13,8 proc.,

w gospodarce odpadami oraz odzysku surowców - o 13,5 proc.,

w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 7,4 proc.,

w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 7,0 procent.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in.:

w produkcji wyrobów tytoniowych - o 10,6 proc.,

mebli - o 3,3 proc.,

wyrobów tekstylnych - o 2,5 proc.,

chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 2,2 procent.

Komentarze ekspertów

"Segment produkcyjny rozpoczął trzeci kwartał 2026 roku w niejednoznaczny sposób - przemysł zaskoczył w górę, budownictwo w dół. W lipcu 2026 produkcja przemysłowa wzrosła o 5,1 proc. rdr. wobec 7,4 proc. rdr. w czerwcu, powyżej oczekiwań na poziomie 4,8 proc. rdr. Wśród liderów wzrostu nadal dominował segment inwestycyjny, w tym m. in. produkcja pozostałego sprzętu transportowego (31,5 proc. rdr., m.in. kolej, lotnictwo, pojazdy wojskowe)" - napisali w mediach społecznościowych eksperci PKO BP.

Segment produkcyjny rozpoczął 3q26 w niejednoznaczny sposób – przemysł zaskoczył w górę, budownictwo w dół. W lipcu 2026 produkcja przemysłowa wzrosła o 5,1% r/r wobec 7,4% r/r w czerwcu, powyżej oczekiwań na poziomie 4,8% r/r. Wśród liderów wzrostu nadal dominował segment… pic.twitter.com/pdtEQJ7DQX — PKO Research (@PKO_Research) August 20, 2026 Rozwiń

Zdaniem analityków Pekao trudno mówić o ożywieniu w przemyśle, gdyż odnotowany wzrost jest zgodny z wieloletnim trendem. Jak wyjaśnili, sprzyjają temu silny popyt wewnętrzny oraz cykliczne ożywienie na Starym Kontynencie.

"Ta lokomotywa w tym roku nie chce się zatrzymać. W lipcu produkcja przemysłowa wzrosła o 5,1% r/r, mniej więcej (uwzględniając rewizję czerwca) 1 pkt. proc. szybciej od prognoz. Trudno mówić o ożywieniu - przemysł rośnie obecnie zgodnie z wieloletnim trendem. Sprzyja temu zarówno silny popyt wewnętrzny, jak i cykliczne ożywienie w Europie" - ocenili eksperci Pekao.

🇵🇱 Ta lokomotywa w tym roku nie chce się zatrzymać. W lipcu produkcja przemysłowa wzrosła o 5,1% r/r, mniej więcej (uwzględniając rewizję czerwca) 1 pkt. proc. szybciej od prognoz. Trudno mówić o ożywieniu - przemysł rośnie obecnie zgodnie z wieloletnim trendem. Sprzyja temu… pic.twitter.com/LwveIPdKtb — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) August 20, 2026 Rozwiń