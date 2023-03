Giganci komórkowi wyłączają 3G w Polsce. Część klientów musi zgłosić się do sklepów

T-Mobile i Orange zaplanowały wyłączenie sieci 3G w Polsce. W ten sposób operatorzy chcą zwolnić częstotliwość dla nowszych generacji. T-Mobile chce zakończyć proces już w kwietniu 2023 roku. Dla części osób oznacza to konieczność wymiany kart SIM i urządzeń na nowsze. Wyjaśniamy, kogo to dotyczy oraz jakie mogą być konsekwencje braku wymiany. Mamy też informacje dla klientów Plusa i Play.

3G jest trzecią generacją sieci mobilnej, która w porównaniu do 2G, umożliwiała lepszą jakość rozmów i dostęp do internetu mobilnego z prędkością 7,2 Mb/s. Wraz z szerszym dostępem do internetu na urządzeniach mobilnych, 3G stało się jednak niewystarczające. Dlatego część sieci w Polsce już teraz zdecydowała o wyłączeniu technologii 3G.

Wśród nich jest T-Mobile Polska. "Powodem jest troska o najwyższą jakość usług oferowanych klientom. Odzyskane w ten sposób częstotliwości z zakresu 900 MHz T-Mobile planuje przeznaczyć na zwiększenie prędkości uzyskiwanych przez klientów w sieciach LTE i 5G oraz ich pojemności" - przekazało biuro prasowe różowego operatora.

Decyzję o wyłączeniu sieci 3G podjęło również Orange. Jak zauważył Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, "starsze technologie 2G i 3G są coraz mniej wykorzystywane, a rekordy bije zapotrzebowanie na transmisję danych". "Ponad 96 procent danych w sieci mobilnej Orange 'płynie' już przez 4G/LTE, jedynie około 3 procent pozostaje w 3G. Korzystanie z 4G/LTE, a w przyszłości także rozwój 5G, oznacza lepszą jakość rozmów i zdecydowanie szybszy internet. Aby móc rozwijać nowsze generacje sieci, potrzebujemy dla nich więcej 'miejsca' czyli częstotliwości. Wyłączenie 3G to umożliwi" - wyjaśnił Jabczyński.

Orange porównuje technologię 2G do drogi polnej, 3G do drogi krajowej, 4G do drogi szybkiego ruchu, a 5G do autostrady.

"Mamy też nadzieję, że w tym roku wreszcie dojdzie do pozytywnego rozstrzygnięcia aukcji na pasmo C, ale nawet jeśli tak się wydarzy i będziemy mogli ruszyć z budową 5G w docelowych pasmach, to LTE przez kilka lat będzie królowało jako podstawowa technologia zapewniająca mobilną transmisję danych" - dodał rzecznik Orange Polska.

Wyłączenie sieci 3G - od kiedy

Wyłączanie sieci 3G w Orange jeszcze się nie rozpoczęło. "Planujemy, że wkrótce się zacznie i potrwa do 2025 roku" - przekazał Jabczyński, dodając, że proces będzie odbywał się etapami i obejmował stopniowo kolejne obszary kraju. "Wyłączenie 3G będzie następowało jedynie w regionach, w których będziemy w stanie obsłużyć 'pozostający' ruch 4G/LTE oraz głosowy w starszej technologii 2G" - zaznaczył Wojciech Jabczyński.

Wyłączanie sieci 3G trwa już w T-Mobile. Z przekazanych nam informacji wynika, że do tej pory sygnał 3G wyłączono na terenie 181 powiatów. "Całkowite wyłączenie 3G w sieci T-Mobile w całym kraju planowane jest obecnie na koniec kwietnia tego roku" - poinformowało biuro prasowe operatora.

Z informacji dostępnych na stronie sieci wynika, że w tym miesiącu wyłączenie technologii 3G przez T-Mobile ma nastąpić m.in. na Pomorzu, w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w okolicach Olsztyna, Lublina, Kielc, Rzeszowa czy Krakowa. W kwietniu wyłączenie przewidziano m.in. w okolicach Warszawy, Poznania, Wrocławia oraz Torunia.

Wojciech Jabczyński zapewnił, że "tej zmiany nie trzeba się obawiać". "Proces wyłączania 3G zaplanowaliśmy w taki sposób, aby zapewnić klientom bezpośrednie przejście na usługi 4G/VoLTE, które oznaczają lepszą jakość rozmów i zdecydowanie szybszy internet. Zasięg technologii 3G i LTE w Orange to odpowiednio 97,3 procent dla 3G i 98,5 procent dla LTE powierzchni kraju. Wyłączenie sygnału 3G (i włączenie w to miejsce LTE) nie spowoduje zmniejszenia zasięgu sieci, a nawet poprawi zasięg 4G" - podkreślił rzecznik Orange Polska.

Zmiany dla klientów

Dla części osób wyłączenie technologii 3G oznacza konieczność wymiany kart SIM. "Wyłącznie najstarsze karty SIM wymagają wymiany. Osoby posiadające niekompatybilne karty zostały lub zostaną poinformowane o tym przez nas i zaproszone do sklepu w celu wykonania nieodpłatnej wymiany" - przekazało biuro prasowe T-Mobile Polska.

Proces wymiany kart SIM zaplanowało również Orange. "Część naszych klientów posiada jeszcze karty 2G/3G, które trzeba będzie wymienić na karty 4G/LTE (można to zrobić bezpłatnie w salonie Orange)" - wskazał rzecznik tego operatora.

Zmiany w korzystaniu z usług - po wyłączeniu sieci 3G - mogą odczuć posiadacze starszych telefonów. "Każdy telefon posiadający możliwość działania w sieci 2G będzie dalej umożliwiał wykonywanie połączeń głosowych, jednak prędkości transmisji danych w sieciach drugiej generacji są nieduże jak na dzisiejsze standardy" - zaznaczyli przedstawiciele różowego operatora.

W przypadku braku wymiany telefonu lub karty, mogą wystąpić kłopoty z nawiązaniem lub odebraniem połączeń głosowych, ze względu na większe obciążenie tej sieci, a także możliwym brakiem dostępu do internetu mobilnego. Dlatego operatorzy zapraszają klientów posiadających starsze aparaty do swoich sklepów w celu sprawdzenia ich sprzętu na pod kątem pracy w sieciach nowszych generacji i ewentualnej wymiany urządzenia lub karty SIM.

Według zapewnień operatorów przeważająca większość ich klientów nie będzie musiała też podejmować żadnych działań i nie odczuje żadnej zmiany.

"Ruch musi być zaplanowany z wyprzedzeniem"

Nie wszystkie sieci zdecydowały się na wyłączenie sieci 3G w Polsce. Plus poinformował nas, że "obecnie nie planuje wyłączenia 3G". "Gdy będziemy mieli coś konkretnego na ten temat do przekazania, to na pewno poinformujemy o tym opinię publiczną i naszych klientów" - zapewnili przedstawiciele operatora.

Decyzja w sprawie przyszłości 3G na razie nie zapadła również w sieci Play. "Jeśli chodzi o nasze plany związane z 3G to Play będzie dostosowywać strategię w tym zakresie w zależności od dostępności nowych zasobów częstotliwości i zarządzania dotychczasowymi wykorzystywanymi w tych technologiach" - poinformowali przedstawiciele Play.

"O decyzjach w tym zakresie będziemy informować stosownymi komunikatami. Taki ruch musi być zaplanowany z wyprzedzeniem oraz poprzedzony akcją edukacyjną" - dodali.

Autor:Mateusz Bednarczyk

Źródło: TVN24 Biznes