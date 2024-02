Pomysł Polski 2050 "budzi kontrowersje". Hołownia uspokaja "wszystkich zaniepokojonych"

czytaj dalej

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba podkreślił w poniedziałek, że "niszczenie ukraińskiego zboża na polskiej granicy jest niedopuszczalne". Chodzi o wysypanie zboża z ukraińskich ciężarówek, do którego doszło na przejściu granicznym w Dorohusku. Szef ukraińskiej dyplomacji wezwał do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz zaapelował do polskich władz i policji o zdecydowaną reakcję. Mer Lwowa Andrij Sadowy, który wcześniej nazwał protestujących na granicy "prorosyjskimi prowokatorami" przeprosił za swoje słowa.