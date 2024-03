Szymon Hołownia o zakazie handlu

W tym miejscu Hołownia mówił o "liberalizacji handlu w niedziele". - Przecież my o tym mówimy uczciwie, otwarcie, z podniesioną przyłbicą i myśmy zdania w tej sprawie nie zmienili. Będziemy o to walczyć w tych miejscach, gdzie jesteśmy - zadeklarował.

Trzecia Droga, którą tworzą Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe, zapowiadała przywrócenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Byłby to powrót do 2018 roku i sytuacji z pierwszego okresu po wejściu ograniczeń niedzielnym handlu. Wówczas w każdym miesiącu - co do zasady - były dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia.