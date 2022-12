Transformacja energetyczna "przyniesie nam bogactwo, o jakim nam się nie śniło"

Dzisiaj to, co przed nami stoi, to nie tylko kryzys, ale wielka szansa - mówił podczas sobotniego Kongresu "Zielona Niepodległa" lider Polski 2050 Szymon Hołownia. W jego ocenie "transformacja energetyczna, sprawiedliwa, zrobiona profesjonalnie to coś, co przyniesie nam bogactwo, o jakim nam się nie śniło".

Odbywający się w Warszawie Kongres "Zielona Niepodległa" to spotkanie polityków i ekspertów w dziedzinie energetyki, poświęcone zielonej transformacji Polski, która ma być "skutecznym remedium na obecny kryzys energetyki opartej o tradycyjne paliwa kopalne".

Szymon Hołownia zaznaczył, że ruch Polska 2050 nie zamierza tylko dyskutować o zmianach klimatu, ale chce faktycznie zmieniać świat w tym obszarze. Podkreślał, że nie można już marnować czasu i trzeba działać. - Jesteśmy ostatnim pokoleniem polityków i działaczy, które może coś w tej sprawie zmienić. Ostatnim, te które były przed nami przespały temat, nie zrobiły nic albo prawie nic w tej sprawie. Dla młodszego pokolenia polityków będzie już za późno, żeby zrobić cokolwiek. To my jesteśmy tą drużyną, która może zmienić świat - mówił Hołownia.

Szymon Hołownia PAP/Radek Pietruszka

Szymon Hołownia o transformacji energetycznej

- Dzisiaj jesteśmy w takim momencie ludzkości, w którym człowiek może zrezygnować z pośredników, w którym człowiek może powiedzieć: nie potrzebujemy już energii ze skamielin, możemy ją brać bezpośrednio z samego jej źródła, umiemy wziąć ją ze słońca, umiemy wziąć ją z wiatru, z ciepła Ziemi, gdzie są jej niewyczerpane - przynajmniej z naszej perspektywy - zapasy - podkreślał lider Polski 2050.

Jak mówił Hołownia, "dzisiaj to, co przed nami stoi, to nie tylko kryzys, ale wielka szansa". - To, co dzisiaj się dzieje, to wielka przygoda. To czego dzisiaj doświadczamy i co przed nami jest, to wielkie, fantastyczne, fenomenalne wyzwanie. Dzisiaj jest to okno, które musimy otworzyć. Dzisiaj musimy przejść na jasną stronę mocy, nie opowiadać wyłącznie, że jest źle, niedobrze i co my teraz zrobimy, ale ucieszyć się tym, że uczestniczymy w największej rewolucji od pokoleń, zadać wreszcie kłam temu bezczelnemu, peridnemu kłamstwu ziobrystów i innych płaskoziemców, którzy przekonują nas, że transformacja energetyczna to coś, co wpędzi nas w jeszcze większą biedę, w jeszcze większe problemy - wskazywał.

W ocenie Hołowni "to brednie, to kłamstwa". - Jest dokładnie odwrotnie - powiedział.

Zdaniem lidera Polski 2050 "transformacja energetyczna, sprawiedliwa, zrobiona profesjonalnie to coś, co przyniesie nam bogactwo, o jakim nam się nie śniło, rozwinie polski przemysł, światowy przemysł, stworzy jego nowe gałęzie (..) da ludziom pracę, da im bezpieczeństwo". W jego ocenie "to droga do szczęścia, do sukcesu, do spełnienia.

Szymon Hołownia krytykował też obecne polskie elity polityczne, wzajemne konflikty i zaniechania w obszarze walki o lepszy klimat. - Europejskie rządy powoli, jedne szybciej, drugie wolniej, powoli, ale skutecznie, przesiadały się z przedziału dla palących do pierwszej klasy i dzisiaj nim jadą. A my co? A my nadal w tym przedziale dla palących z Libią, Mongolią, Białorusią, z tymi wszystkimi czołowymi państwami świata, które, tak jak my, nie zadeklarowały neutralności klimatycznej - powiedział. Dodał, że trzeba zmienić obecny rząd w Polsce, wymienić klasę polityczną, zmienić jej mentalność.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes