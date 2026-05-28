Szymon Gawryszczak odwołany z zarządu Totalizatora Sportowego

"Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2026 r. podjęła decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji członka Zarządu, Pana Szymona Gawryszczaka" - wskazano w komunikacie opublikowanym na stronie Totalizatora.

W kwietniu rada nadzorcza informowała o zawieszeniu Gawryszczaka, motywując tę decyzję "starannością i chęcią ochrony wizerunku Spółki w sytuacji publicznego postawienia zarzutów wobec członka Zarządu Spółki, w której wiarygodność i transparentność jest kluczowa".

Rada nadzorcza przekazała wówczas, że posiada informacje dotyczące zagadnienia będącego podstawą działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz prowadzi analizę informacji zawartych we wniosku pokontrolnym CBA.

"Działania Rady Nadzorczej w tym zakresie ukierunkowane są zarówno na wyjaśnienie okoliczności faktycznych, jak i ewentualnego wpływu tych okoliczności na pełnienie funkcji członka zarządu. Dalsze decyzje Rady Nadzorczej uzależnione będą od wyniku ustaleń dotyczących przedmiotowych kwestii" - głosił komunikat rady. Rada nadzorcza TS nie sprecyzowała, jakie zagadnienie było podstawą działań CBA w tej sprawie.

Jednocześnie rada nadzorcza TS odniosła się do artykułu na temat Gawryszczaka opublikowanego przez Wirtualną Polskę. Portal pisał m.in. o powiązaniach biznesowych wiceprezesa TS z inną spółką. Rada nadzorcza stwierdziła, że informacje przytoczone w tym artykule "zawierają zarzuty, które nie mają związku z treścią wniosku pokontrolnego CBA i informacjami w nim zawartymi".

"Dlatego ich powtarzanie czy powielanie, w sposób nieuprawniony i bezpodstawny uderza w wiarygodność Spółki oraz członków Zarządu" - napisała rada nadzorcza TS.

Szymon Gawryszczak był w zarządzie Totalizatora Sportowego odpowiedzialny za sprzedaż, produkty i marketing oraz Tor Służewiec.

