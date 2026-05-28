Szymon Gawryszczak odwołany z zarządu Totalizatora Sportowego

Śliz: wszystkie spółki Skarbu Państwa powinny być odpolitycznione
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Fakty TVN
Szymon Gawryszczak został w czwartek odwołany ze stanowiska członka zarządu Totalizatora Sportowego - spółki Skarbu Państwa odpowiedzialnej między innymi za organizację gier liczbowych i loterii pieniężnych.

"Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2026 r. podjęła decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji członka Zarządu, Pana Szymona Gawryszczaka" - wskazano w komunikacie opublikowanym na stronie Totalizatora.

W kwietniu rada nadzorcza informowała o zawieszeniu Gawryszczaka, motywując tę decyzję "starannością i chęcią ochrony wizerunku Spółki w sytuacji publicznego postawienia zarzutów wobec członka Zarządu Spółki, w której wiarygodność i transparentność jest kluczowa".

Analiza działań CBA

Rada nadzorcza przekazała wówczas, że posiada informacje dotyczące zagadnienia będącego podstawą działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz prowadzi analizę informacji zawartych we wniosku pokontrolnym CBA.

"Działania Rady Nadzorczej w tym zakresie ukierunkowane są zarówno na wyjaśnienie okoliczności faktycznych, jak i ewentualnego wpływu tych okoliczności na pełnienie funkcji członka zarządu. Dalsze decyzje Rady Nadzorczej uzależnione będą od wyniku ustaleń dotyczących przedmiotowych kwestii" - głosił komunikat rady. Rada nadzorcza TS nie sprecyzowała, jakie zagadnienie było podstawą działań CBA w tej sprawie.

Reakcja na publikację medialną

Jednocześnie rada nadzorcza TS odniosła się do artykułu na temat Gawryszczaka opublikowanego przez Wirtualną Polskę. Portal pisał m.in. o powiązaniach biznesowych wiceprezesa TS z inną spółką. Rada nadzorcza stwierdziła, że informacje przytoczone w tym artykule "zawierają zarzuty, które nie mają związku z treścią wniosku pokontrolnego CBA i informacjami w nim zawartymi".

"Dlatego ich powtarzanie czy powielanie, w sposób nieuprawniony i bezpodstawny uderza w wiarygodność Spółki oraz członków Zarządu" - napisała rada nadzorcza TS.

Szymon Gawryszczak był w zarządzie Totalizatora Sportowego odpowiedzialny za sprzedaż, produkty i marketing oraz Tor Służewiec.

Tagi:
Bartłomiej Ciepielewski
