Szykuje się rewolucja. Składkę zdrowotną będzie opłacał ZUS

Chcemy oddzielić kwestię składki zdrowotnej od rejestracji bezrobotnego - mówiła w Olsztynie wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek. Jesteśmy za tym, by składkę zdrowotną przenieść do ZUS, jesteśmy już w tej sprawie po rozmowach z prezes Zakładu - dodała.

"Chcemy, żeby to było niezależne"

- Chcemy oddzielić kwestię składki zdrowotnej od rejestracji bezrobotnego. Chcemy, żeby to było niezależne. Bo obecnie ponad 50 proc. osób bezrobotnych wcale nie szuka pracy, ale przychodzi do urzędów pracy, żeby mieć składkę zdrowotną. Jesteśmy za tym, by składkę zdrowotną przenieść do ZUS, jesteśmy już w tej sprawie po rozmowach z prezes ZUS - poinformowała Michałek.