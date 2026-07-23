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Z kraju

"Szybki spadek". Zamykanie kopalń może przyspieszyć

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Węgiel
Jak górnicy wspominają kopalnię Wujek?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Artur_Nyk/Shutterstock
Szybkie odchodzenie od węgla może zmusić kopalnie do wcześniejszego zakończenia wydobycia - wynika z raportu Fundacji Instrat. Skutki tego procesu będą odczuwalne w różnym stopniu w poszczególnych regionach kraju.

Polska jest dziś jedynym krajem Unii Europejskiej wydobywającym węgiel kamienny i jednym z trzech wydobywających węgiel brunatny.

Trendy rynkowe i polityka klimatyczna Unii Europejskiej wskazują na przyspieszenie procesu dekarbonizacji - wynika z raportu Fundacji Instrat przygotowanego w ramach projektu koordynowanego przez Główny Instytut Górnictwa PIB.

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Górny Śląsk w najlepszej sytuacji

"Szybki spadek zapotrzebowania na węgiel prawdopodobnie wymusi wcześniejsze zakończenie fedrowania, niż to wynika z umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego (stopniowo, w perspektywie do 2049 r. - red.), a odchodzenie od węgla będzie miało bardzo różne konsekwencje dla poszczególnych regionów kraju"- ocenił Instrat.

Zaznaczył, że regiony związane z wydobyciem i energetyką węglową są bardzo zróżnicowane pod względem sytuacji na rynku pracy, poziomu wynagrodzeń, przedsiębiorczości i potencjału rozwojowego.

Górny Śląsk ma najlepsze warunki do adaptacji dzięki dużej dywersyfikacji gospodarczej i silnym rynkom pracy. Powiaty, jak Jastrzębie-Zdrój i łęczyński, czyli węglowy rdzeń skrajnie uzależniony od górnictwa, są najbardziej podatne na skutki transformacji. Górnicze i wiejskie obwarzanki, sąsiadujące z ośrodkami wydobycia, często wykazują najsłabsze wyniki gospodarcze i wymagają szczególnego wsparcia.

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Odejście od węgla

Instrat wskazał, że władze krajowe, w porozumieniu ze spółkami Skarbu Państwa i związkami zawodowymi, powinny zaktualizować harmonogram odchodzenia od wydobycia węgla kamiennego w Polsce. Powinien on bowiem lepiej odzwierciedlać kierunki wynikające z Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK) oraz wspierać utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Władze krajowe, wespół ze spółkami SP i związkami powinny też przygotować analogiczny harmonogram odejścia od wydobycia i spalania węgla brunatnego.

Ta informacja ma być szczególnie istotna dla powiatów zgorzeleckiego i lubańskiego, które nie otrzymują obecnie środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), a których wskaźniki społeczno-gospodarcze są dziś na średnim poziomie, przy trwającym jeszcze wydobyciu.

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Potrzebny nowy plan

Instrat wskazuje, że przy tworzeniu nowych form wsparcia dla regionów górniczych warto uwzględnić wnioski płynące z tego raportu. Zdaniem fundacji mogą one okazać się przydatne przy programowaniu nowych wieloletnich ram finansowych (Plan Partnerstwa Krajowego i Regionalnego) lub tworzenia nowych programów zasilanych przez Fundusz Modernizacyjny (w nowej perspektywie nie jest planowane narzędzie FST - red.).

Według fundacji samorządy, w dialogu z lokalnymi społecznościami, powinny zaktualizować lub przygotować po raz pierwszy plany sprawiedliwej transformacji, uwzględniające lokalną specyfikę i potrzeby oraz zadbać, aby wsparcie trafiło do obszarów najbardziej wrażliwych na skutki dekarbonizacji.

Instrat zastrzega, że fundusze na sprawiedliwą transformację w perspektywie 2021-26 nie zawsze trafiają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. W kolejnej powinny trafiać przede wszystkim do obszarów najmocniej uzależnionych od węgla lub mających najbardziej niekorzystne wskaźniki społeczno-gospodarcze.

Ponadto według fundacji władze krajowe powinny zaangażować się w aktywne wspieranie dywersyfikacji gospodarczej w powiatach najmocniej zależnych od węgla, nawet jeśli inne wskaźniki społeczno-gospodarcze wypadają tam dziś korzystnie.

Według Instrat należy rozwijać ukierunkowane programy przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji w takich powiatach (szczególnie w pow. łęczyńskim). Programy powinny też wspierać większy udział kobiet na rynku pracy.

O raporcie

Raport Fundacji Instrat "Dekarbonizacja w Polsce i krajach sąsiednich. Przegląd aktualnego stanu wydobycia węgla kamiennego i brunatnego oraz analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego polskich powiatów węglowych" powstał w projekcie RAISING: Podnoszenie świadomości małych społeczności lokalnych w procesie transformacji górnictwa węglowego.

W raporcie przeanalizowano sytuację 66 polskich powiatów węglowych, wykorzystując metodę analizy skupień do wyodrębnienia klastrów o różnych profilach odporności społeczno-gospodarczej.

Uzyskano w ten sposób pięć klastrów skupiających różne powiaty, pogrupowane w kategorie: powiaty górnicze z potencjałem, górnicze i wiejskie obwarzanki, przeciętne powiaty węglowe i powęglowe, duże miasta z powiązaniami górniczymi oraz węglowy rdzeń.

Źródło: PAP
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Tagi:
kopalniaPolski węgiel
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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