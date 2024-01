"Szansa dla Polski na skok cywilizacyjny". Wicepremier powołuje zespół

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powołał zespół doradczy PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski, który będzie opracowywał rekomendacje wykorzystania AI do usprawnienia konkretnych obszarów działania państwa.

- Polska może być liderem sztucznej inteligencji - mówił podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono członków zespołu Krzysztof Gawkowski. - Tworzymy projekt, który dzisiaj się zaczyna, ale podejrzewam, że nigdy się nie skończy. Cyfrowy świat, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość to przyszłość nie tylko Polski, ale i świata - mówił polityk.

"Szansa na skok cywilizacyjny"

Pomysłodawca PL/AI Miron Mironiuk (przedsiębiorca, założycielem Cosmose AI) mówił, że "sztuczna inteligencja to szansa dla Polski na skok cywilizacyjny, której nie można zmarnować". - Nasz cel to: Polska TOP10, czyli Polska będąca jednym z 10 najbogatszych państw na świecie do połowy tego stulecia, wystarczy, że wykorzystamy to, co mamy najcenniejsze, nasz kapitał intelektualny - mówił Mironiuk.

Wchodzący w skład zespołu eksperci przedstawili też zdjęcie nowo powołanej grupy. W skład zespołu wszedł jeden z ówczesnych uczniów, których uwieczniono na słynnej fotografii z 1997 roku - Tomasz Czajka. Nową wersję zdjęcia podpisano żartobliwie "polscy Avengers".

W trakcie konferencji Krzysztof Gawkowski był pytany, czy w zespole będą też przedstawiciele świata akademickiego, strony społecznej. Dziennikarz zauważył, że obecnie są to przedstawiciele biznesu. - Tu nie ma przedstawicieli biznesu. (...) Ci ludzie przychodzili, mówili, że pracują pro bono. Są tu ludzie, którzy pracowali w SpaceX, w Google, w różnych międzynarodowych instytucjach, czy mamy się wstydzić tego, że są to tacy ludzie? Myślę, że nie - mówił wicepremier.

- Warto podkreślić, że połowa członków grupy posiada doktoraty, jest zakorzeniona w środowiskach akademickich. Znamy realia, wyzwania, to nie jest tak, że my patrzymy tylko na stronę biznesową. Ja sam pracuję na Uniwersytecie Warszawskim - mówił jeden z członków zespołu Marek Cygan.

Gawkowski: inicjujemy ważny projekt

We wcześniejszym komunikacie resortu wskazano, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może pomóc w zwiększeniu efektywności i optymalizacji procesów w administracji publicznej. Jak dodano, AI to także ogromna szansa na awans gospodarczy i skok rozwojowy dla Polski, szczególnie, że Polska ma wiele przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, naukowców i informatyków, którzy odgrywają kluczową rolę w globalnej rewolucji AI.

- Dziś inicjujemy bardzo ważny projekt, swoje wsparcie zadeklarowała grupa ekspertów z udokumentowanymi na świecie sukcesami w zakresie rozwoju AI. Ta grupa jest oczywiście otwarta i chcemy, aby dołączali do niej kolejni uczestnicy. Wierzę, że wspólnie możemy sprawić, że AI zostanie wykorzystana do istotnego ulepszenia funkcjonowania ważnych dla obywateli działań administracji, a w konsekwencji do poprawy życia Polaków - powiedział cytowany w komunikacie prasowym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Zespół i zaangażowanie ekspertów we wsparcie administracji to element strategii Polska Top10. Inicjatorzy grupy określili 10 obszarów, w których sztuczna inteligencja ma szansę usprawnić działanie państwa – to zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia publicznego, skutecznego państwa oraz rozwoju, w których AI może pozwolić na zwiększenie efektywności, eliminację barier lub lepsze planowanie. Zespół będzie przygotowywać rekomendacje i dzielić się wiedzą praktyków sztucznej inteligencji z administracją rządową.

Efekty na trzech polach

Efekty spodziewane są na trzech polach. Po pierwsze: przyspieszenia prac analitycznych, gdzie AI, analizując szereg danych szybciej niż indywidualny człowiek, może przyspieszyć obsługę obywateli, np. wydawanie prostych formalnych decyzji.

Po drugie: uporządkowania niespójnych przepisów. AI jest w stanie znaleźć nieścisłości w dokumentach, wskazać co trzeba wyjaśnić i uspójnić.

Po trzecie: planowania strategicznego w zarządzaniu państwem. AI pozwala szybko wyciągać wnioski z danych demograficznych, systemu zdrowia, trendów na świecie itd., stawiać tezy, na co państwo musi się przygotować w perspektywie 5, 10 czy 20 lat.

Pomysłodawcą PL/AI jest Miron Mironiuk. Do zespołu dołączyli także: Agnieszka Mikołajczyk-Bareła (senior AI engineer w Chaptr), Kamila Staryga (współzałożycielka firmy Rita Health), Marek Cygan (współzałożyciel firmy Nomagic), Tomasz Czajka (pracował m.in dla Google i firmy SpaceX), Łukasz Kidziński (założył Saliency AI) i Karol Kurach (pracował m.in w Google i Cosmose AI). Zespół naukowców, przedsiębiorców i programistów, będzie na stałe doradzać Ministerstwu Cyfryzacji.

