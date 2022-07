Kumulacja w Lotto rozbita. Wiadomo, gdzie wysłano szczęśliwy kupon

Co ciekawe - jak podaje Totalizator Sportowy - w sulęcińskiej kolekturze padła już jedna wysoka wygrana w grach Lotto. W czerwcu 2020 roku odnotowano główną wygraną w Ekstra Pensji, czyli 5000 zł co miesiąc przez 20 lat.

Druga wygrana w czwartkowym losowaniu padła w Zamościu, a dokładnie w punkcie Lotto przy ul. Wyszyńskiego 1. Szóstka w Lotto Plus jest warta równo 1 000 000 zł, a wylosowane w czwartek liczby to: 3, 8, 17, 39, 45, 48 . Nie jest to najwyższa wygrana w grach liczbowych w Zamościu – lokalnym rekordem pozostaje szóstka z maja 2016 roku, kiedy to przy ul. Bazyliańskiej 2 padło ponad 19 mln zł.

Lotto, Lotto Plus- zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.