Szóstka w Lotto warta 13 milionów złotych. Wiemy, gdzie wysłano szczęśliwy kupon

W ostatnim losowaniu Lotto padła jedna szóstka w wysokości ponad 13 milionów złotych. Szczęśliwy kupon wysłano w Wołczynie w województwie opolskim. Ponadto osoba, która zagrała w kolekturze we Wrocławiu wygrała Ekstra Pensję. Oznacza to, że będzie otrzymywała 5 tysięcy złotych każdego miesiąca przez kolejne 20 lat.

Lotto, Lotto Plus i Ekstra Pensja - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.