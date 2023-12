Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana

Jak przekazał w komunikacie Totalizator Sportowy, jest to już dziesiąta szóstka w Lotto odnotowana w Rzeszowie. Ponadto w mieście padły też wcześniej dwie szóstki w Lotto Plus. Najwyższa wygrana w Rzeszowie to wciąż 9 468 805,30 zł – trafiona w grze Lotto 18 kwietnia tego roku.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.