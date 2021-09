Organizacja pracy nauczycieli w szkołach. Raport NIK

Nauczyciel - praca

Z badania kwestionariuszowego NIK wynika, że niemal połowa dyrektorów szkół deklarowała problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników w roku szkolnym 2018-2019 i 2020-2021. "Najtrudniej było pozyskać nauczycieli fizyki (33 proc.) i matematyki (32 proc.), nauczycieli chemii (24 proc.), języka angielskiego (20 proc.) i informatyki (18 proc.). Najczęściej dyrektorzy szkół rozwiązywali ten problem we własnym zakresie, przydzielając innym nauczycielom nadgodziny lub publikując ogłoszenia" - czytamy.

Z danych w Systemie Informacji Oświatowej wynika, że nadgodziny przydzielano w badanym okresie ponad 73 proc. nauczycieli. Z kolei 11 proc. pracowało w więcej niż jednej szkole. W badaniu kwestionariuszowym NIK ten wskaźnik był jeszcze wyższy i wyniósł 24 proc., co oznacza, że blisko jeden na czterech nauczycieli pracował w więcej niż jednej szkole.

Ostatecznie kontrola Najwyższej Izby Kontroli pokazała jednak, że poza jednym przypadkiem poziom zatrudnienia nauczycieli, z uwzględnieniem możliwości przydziału im nadgodzin, był w badanym okresie wystarczający do realizowania zadań statutowych szkół.

Nauczyciel - czas pracy

Izba zwróciła uwagę, że specyficzny czas pracy nauczycieli od lat budzi kontrowersje. Jak wyjaśniono, w przypadku pracujących na pełnym etacie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z 40 godzin tygodniowo tylko 18 jest w pełni ewidencjonowanych, to tak zwane pensum. Pensum to określona liczba godzin zajęć dydaktycznych, do której zobowiązany jest pracownik szkoły. Przepisy nie określają natomiast, w jaki sposób mają być realizowane godziny pracy poza pensum.