Szkło w systemie kaucyjnym. "Zakładam, że to nie będą tylko małpki"
Od początku działania systemu kaucyjnego, czyli od początku października 2025 roku, do końca maja 2026 roku zebrano już 1,6 mld opakowań - poinformowała w czwartek na konferencji prasowej Sowińska. Dodała, że w systemie funkcjonuje już 62 tys. punktów zbiórki opakowań.
>>> Nowe opakowania w systemie kaucyjnym
- 1 mld na koniec kwietnia, a na koniec maja 1,6 mld butelek i puszek zostało zebranych w ramach systemu kaucyjnego, a w sezonie wakacyjnym spodziewamy się jeszcze większej zbiórki - powiedziała Sowińska na podsumowaniu pierwszego pełnego półrocza funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Przypomniała, że na koniec grudnia zeszłego roku było to zaledwie 3 mln opakowań.
- Mamy też 62 tys. punktów zbiórki, co jest kluczowe dla sprawności systemu kaucyjnego, a wśród nich aż 32 tys. to są małe sklepy o powierzchni poniżej 200 metrów kwadratowych - dodała wiceministra.
Sowińska zaznaczyła, że sezon letni jest szczególnie ważny dla działania systemu ze względu na znacznie większą liczbę butelek plastikowych, a dodatkowo zwiększoną mobilność Polek i Polaków. Podkreśliła jednak, że operatorzy są przygotowani i planują specjalne inicjatywy na najcieplejsze miesiące. Wśród nich wymieniła specjalne wakacyjne automaty w miejscach turystycznych.
Szkło jednorazowe w systemie kaucyjnym
- Jeżeli chodzi o system kaucyjny i rozszerzenie go to tak naprawdę podjęliśmy tę decyzję (...). Generalnie kierunkowa decyzja została podjęta, czyli chcemy rozszerzyć system o szkło jednorazowe, przy czym prace legislacyjne rozpoczną się we wrześniu - powiedziała Sowińska.
Dodała, że będzie przewidziane vacatio legis dla planowanych przepisów, by przedsiębiorcy mogli się przygotować do rozszerzenia systemu.
- Zakładam, że to nie będą tylko małpki, ale teraz nie jestem w stanie przewidzieć, jaka będzie ostateczna decyzja - powiedziała Sowińska, pytana jakie dokładnie opakowania będą objęte planowanym rozszerzeniem systemu o szkło jednorazowe.