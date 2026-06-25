Z kraju Szkło w systemie kaucyjnym. "Zakładam, że to nie będą tylko małpki" Oprac. Wiktor Knowski |

Anita Sowińska o rozszerzeniu systemu kaucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od początku działania systemu kaucyjnego, czyli od początku października 2025 roku, do końca maja 2026 roku zebrano już 1,6 mld opakowań - poinformowała w czwartek na konferencji prasowej Sowińska. Dodała, że w systemie funkcjonuje już 62 tys. punktów zbiórki opakowań.

>>> Nowe opakowania w systemie kaucyjnym

- 1 mld na koniec kwietnia, a na koniec maja 1,6 mld butelek i puszek zostało zebranych w ramach systemu kaucyjnego, a w sezonie wakacyjnym spodziewamy się jeszcze większej zbiórki - powiedziała Sowińska na podsumowaniu pierwszego pełnego półrocza funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Przypomniała, że na koniec grudnia zeszłego roku było to zaledwie 3 mln opakowań.

Co oddajemy w systemie kaucyjnym?

- Mamy też 62 tys. punktów zbiórki, co jest kluczowe dla sprawności systemu kaucyjnego, a wśród nich aż 32 tys. to są małe sklepy o powierzchni poniżej 200 metrów kwadratowych - dodała wiceministra.

Sowińska zaznaczyła, że sezon letni jest szczególnie ważny dla działania systemu ze względu na znacznie większą liczbę butelek plastikowych, a dodatkowo zwiększoną mobilność Polek i Polaków. Podkreśliła jednak, że operatorzy są przygotowani i planują specjalne inicjatywy na najcieplejsze miesiące. Wśród nich wymieniła specjalne wakacyjne automaty w miejscach turystycznych.

Szkło jednorazowe w systemie kaucyjnym

- Jeżeli chodzi o system kaucyjny i rozszerzenie go to tak naprawdę podjęliśmy tę decyzję (...). Generalnie kierunkowa decyzja została podjęta, czyli chcemy rozszerzyć system o szkło jednorazowe, przy czym prace legislacyjne rozpoczną się we wrześniu - powiedziała Sowińska.

Dodała, że będzie przewidziane vacatio legis dla planowanych przepisów, by przedsiębiorcy mogli się przygotować do rozszerzenia systemu.

- Zakładam, że to nie będą tylko małpki, ale teraz nie jestem w stanie przewidzieć, jaka będzie ostateczna decyzja - powiedziała Sowińska, pytana jakie dokładnie opakowania będą objęte planowanym rozszerzeniem systemu o szkło jednorazowe.

OGLĄDAJ: TVN24