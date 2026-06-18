Z kraju Szef Rady Fiskalnej: wynagrodzenia lekarzy wymknęły się spod kontroli Oprac. Paulina Karpińska |

Sławomir Dudek o wydatkach budżetowych: nie da się mieć szwedzkich wydatków za irlandzkie podatki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Doktor Dudek, odnosząc się do kwestii wynagrodzeń lekarzy, stwierdził, że "wymknęły się spod wszelkiej kontroli". Apelował jednak, żeby "uważać z nagonkami", żeby nie wylać dziecka z kąpielą.

- Nie róbmy nagonki na jakąś grupę i jakiś jednostkowy przykład. Trzeba to wszystko zbadać - powiedział.

Dudek: składka zdrowotna jest kompletnie nieadekwatna

Dudek przypomniał, że Instytut Finansów Publicznych sporządził w 2024 roku raport pt. "Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa 2025-2027". - Tam my dokładnie przewidzieliśmy, jaka będzie luka w 2025 (roku - red.) i jaka będzie w 2026. I ostrzegaliśmy, że trzeba coś z tym zrobić - powiedział.

- Diagnoza była też taka, że składka zdrowotna, którą odprowadzamy, była kompletnie nieadekwatna do tych sztywnych, zaszytych wydatków w systemie ochrony zdrowia - dodał.

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Zaznaczył, iż Instytut ostrzegał, "że to jest system nie do utrzymania i że musimy dokładać z innych podatków". - Czyli nie możemy gdzieś indziej obniżyć podatków. Albo musimy redukować wydatki na edukację, na inne cele, żeby dosypywać do NFZ-tu - powiedział ekonomista.

Raport Instytutu Finansów Publicznych pt. Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce

Dudek: wynagrodzenia zjadły cały przyrost wydatków na służbę zdrowia

Szef Instytutu Finansów Publicznych zapytany o diagnozę z raportu, że to zarobki z lekarzy są przyczyną pogłębiających się problemów finansowych w służbie zdrowia przyznał, że "rzeczywiście te wydatki rosły w tym tempie PKB i ostrzegaliśmy, że ten przyrost w dużej większości idzie na wzrost wynagrodzeń, a nie na poprawę funkcjonowania systemu jako całości".

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Dudek podkreślił jednak, że dotyczyło to całego systemu wynagrodzeń w służbie zdrowia. Nie tylko lekarzy. Zaznaczył, że zgodnie z umową ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego ten planowany przyrost wydatków na służbę zdrowia miał iść w połowie na inwestycje i poprawę jakości i w drugiej połowie na wynagrodzenia.

- A wynagrodzenia zjadły prawie cały ten przyrost - przyznał.

Dudek podkreślił jednak, że "wynagrodzenia to nie jest jedyny problem". - W systemie ochrony zdrowia jest bardzo, bardzo dużo problemów - skwitował.

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