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Szef Rady Fiskalnej: wynagrodzenia lekarzy wymknęły się spod kontroli

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Rozmowa Piaseckiego - Sławomir Dudek
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
System jest dysfunkcjonalny. Pieniędzy na ochronę zdrowa nie wydaje się dobrze. I to nie od dziś - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej i fundator Instytutu Finansów Publicznych. Zauważył, że wynagrodzenia w branży wymknęły się spod kontroli i pochłaniają ogromną większość przyrostu środków na ochronę zdrowia. Przestrzegał jednak przed nagonką na lekarzy.

Doktor Dudek, odnosząc się do kwestii wynagrodzeń lekarzy, stwierdził, że "wymknęły się spod wszelkiej kontroli". Apelował jednak, żeby "uważać z nagonkami", żeby nie wylać dziecka z kąpielą.

- Nie róbmy nagonki na jakąś grupę i jakiś jednostkowy przykład. Trzeba to wszystko zbadać - powiedział.

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WARSZAWA

Dudek: składka zdrowotna jest kompletnie nieadekwatna

Dudek przypomniał, że Instytut Finansów Publicznych sporządził w 2024 roku raport pt. "Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa 2025-2027". - Tam my dokładnie przewidzieliśmy, jaka będzie luka w 2025 (roku - red.) i jaka będzie w 2026. I ostrzegaliśmy, że trzeba coś z tym zrobić - powiedział.

- Diagnoza była też taka, że składka zdrowotna, którą odprowadzamy, była kompletnie nieadekwatna do tych sztywnych, zaszytych wydatków w systemie ochrony zdrowia - dodał.

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Zaznaczył, iż Instytut ostrzegał, "że to jest system nie do utrzymania i że musimy dokładać z innych podatków". - Czyli nie możemy gdzieś indziej obniżyć podatków. Albo musimy redukować wydatki na edukację, na inne cele, żeby dosypywać do NFZ-tu - powiedział ekonomista.

Raport Instytutu Finansów Publicznych pt. Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce

Dudek: wynagrodzenia zjadły cały przyrost wydatków na służbę zdrowia

Szef Instytutu Finansów Publicznych zapytany o diagnozę z raportu, że to zarobki z lekarzy są przyczyną pogłębiających się problemów finansowych w służbie zdrowia przyznał, że "rzeczywiście te wydatki rosły w tym tempie PKB i ostrzegaliśmy, że ten przyrost w dużej większości idzie na wzrost wynagrodzeń, a nie na poprawę funkcjonowania systemu jako całości".

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Dudek podkreślił jednak, że dotyczyło to całego systemu wynagrodzeń w służbie zdrowia. Nie tylko lekarzy. Zaznaczył, że zgodnie z umową ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego ten planowany przyrost wydatków na służbę zdrowia miał iść w połowie na inwestycje i poprawę jakości i w drugiej połowie na wynagrodzenia.

- A wynagrodzenia zjadły prawie cały ten przyrost - przyznał.

Dudek podkreślił jednak, że "wynagrodzenia to nie jest jedyny problem". - W systemie ochrony zdrowia jest bardzo, bardzo dużo problemów - skwitował.

OGLĄDAJ: Sławomir Dudek
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Składka zdrowotnaOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaLekarze
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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