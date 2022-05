Borys: nowe obligacje będą miały zmienne oprocentowanie

Nowe roczne obligacje skarbowe są oprocentowane według stopy referencyjnej. Jeżeli stopy wzrosną, to oprocentowanie obligacji również - przekazał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

W środę podczas wystąpienia na kongresie Impact'22 w Poznaniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie nowego typu obligacji powiązanych ze stopami procentowymi NBP. - Będą to nowe obligacje jednoroczne z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP, a więc obecnie 5,25 procent - powiedział premier.

Szef PFR o nowych obligacjach

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju doprecyzował na Twitterze, że nowe obligacje będą miały zmienne oprocentowanie. "Nowe roczne obligacje skarbowe będą oprocentowane według stopy referencyjnej ustalanej przez RPP. Dzisiaj to 5,25 proc., ale jeżeli stopy wzrosną to oprocentowanie również" - wyjaśnił. "To będzie punkt odniesienia (benchmark) dla oprocentowania rocznych lokat w bankach oraz wsparcie polityki pieniężnej" - dodał Borys.