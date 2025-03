"Podróż niezwiązana z pełnioną funkcją". Zawiadomienie do prokuratury

W piątek do prokuratury ma trafić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Sprawa dotyczy jego podróży do USA na inaugurację prezydentury Donalda Trumpa, która była sfinansowana ze środków publicznych.

Posłanka Urszula Augustyn (KO) powiedziała na konferencji prasowej, że według posłów, którzy przygotowali zawiadomienie do prokuratury, Świrski, "działając jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, działał na szkodę interesu publicznego przez nadużycie udzielonych mu uprawnień, opłacając lub polecając opłacić ze środków publicznych swoją prywatną podróż do Stanów Zjednoczonych na inaugurację prezydentury Donalda Trumpa, tj. za podróż niezwiązaną z pełnioną funkcją przewodniczącego KRRiT".

Szef KRRiT "mógł się dopuścić przestępstwa"

Augustyn zaznaczyła, że posłowie zawiadamiają prokuraturę, "żeby sprawdzić, czy faktycznie tak to dokładnie wyglądało". - Powiem, że to sprawa dosyć istotna, bo ona jest zagrożona karą pozbawienia wolności do lat 10, a więc nie jest sprawą błahą - dodała posłanka.

Według niej Świrski "przyzwyczaił się do tego, że w KRRiT czuje się jak we własnym folwarku, jednoosobowo, osobiście podejmuje decyzje, a tak to nie powinno wyglądać". - Warto by było, aby KRRiT i wszystkie pozostałe instytucje - a w tym przypadku o KRRiT nam chodzi - zaczęły działać zupełnie normalnie i legalnie - stwierdziła Augustyn.