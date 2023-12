Szef KNF szykuje się do rozmowy z premierem. "To główny problem"

czytaj dalej

Od stycznia do końca listopada 2023 roku fotowoltaika wyprodukowała prawie 13 TWh (terawatogodzin), z kolei Elektrownia Turów w całym 2022 roku 11 TWh - podał rzecznik Greenpeace Polska Marek Józefiak. Jakub Wiech z z portalu Energetyka24 zauważył, że "potrzeba ogromnych mocy w fotowoltaice, by wygenerować tyle energii, co w jednej konwencjonalnej jednostce wytwórczej", dlatego konieczne jest w Polsce wybudowanie elektrowni jądrowej.