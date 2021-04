Morawiecki o transformacji energetycznej. "Ten cel musi uwzględniać pewną nadrzędną wartość"

Nasze działania muszą zmierzać do tego, by koszt transformacji energetycznej był właściwie rozłożony właściwie, a grupy najmniej uposażone miały perspektywę zmiany. Celem jest transformacja sprawiedliwa społecznie - stwierdził podczas szczytu klimatycznego Togetair premier Mateusz Morawiecki.

- Czyste środowisko, czysty klimat, piękne rzeki, czyste powietrze to jest nasz narodowy cel. Można powiedzieć, że jest to wielkie, społeczne wyzwanie, ale i nasz cel, od którego na pewno nie odstąpimy - powiedział podczas otwarcia trzeciego dnia obrad szczytu premier.

"O taką perspektywę się staramy"

Jak podkreślił, w Polsce istnieją szerokie kręgi społeczeństwa, które nie mogą ponosić zasadniczego kosztu transformacji energetycznej. - Wszystkie nasze działania muszą prowadzić do tego, żeby ten koszt transformacji był rozłożony właściwie, te grupy najmniej uposażone, najbardziej uzależnione od dotychczasowego modelu energii muszą mieć perspektywę zmiany i my o taką perspektywę się staramy, to również jest nasze zobowiązanie i nasz cel, aby doprowadzić do transformacji, która będzie sprawiedliwa społecznie - powiedział Morawiecki.