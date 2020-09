Zwolnienia za odmowę szczepienia. "Poglądy powinny ustąpić przed obowiązkiem ochrony zdrowia powszechnego"

"Niektórzy przedsiębiorcy mają prawo i obowiązek szczepić swych pracowników. Wynika to z art. 2221 kodeksu pracy, który mówi, że w razie zatrudniania w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a gdy to niemożliwe – ogranicza jego stopień, korzystając z osiągnięć nauki i techniki" - wskazał w opinii dla "Rz" Sławomir Paruch, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter.

Jak wyjaśnił, "wirus grypy to, zgodnie z przepisami, szkodliwy czynnik biologiczny, czyli właśnie takie zagrożenie, szczególnie w pandemii koronawirusa, a szczepionka to skuteczna droga przeciwdziałania czy ograniczania ryzyka".

Szczepienia przeciw grypie

W ocenie Piotra Wojciechowskiego, partnera w kancelarii C&C, Chakowski, Ciszek, "narzucanie obowiązku szczepienia to zbyt duża ingerencja w swobodę pracowników". - Jeśli miałoby to nastąpić, to oczekiwałbym wyraźnej podstawy prawnej. Choć trudno oprzeć się wrażeniu, że jeśli firma zechce przeprowadzić obowiązkowe szczepienia, to pracownik będzie na straconej pozycji - zaznaczył w rozmowie z "Rz".