Minister finansów zaszczepiony preparatem AstraZeneca. "Czuje się dobrze"

W poniedziałek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński otrzymał pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. - Bardzo mocno zachęcam wszystkich do szczepienia się. To bardzo ważne dla nas, dla naszych rodzin - powiedział. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa resortu finansów Iwona Prószyńska, minister czuje się dobrze.

Szczepienie ministra finansów

Wśród nich jest minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, który w poniedziałek został zaszczepiony w punkcie szczepień w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie. - Mam przyjemność dołączyć do ekskluzywnego klubu światowego, 450 milionów ludzi, którzy są już zaszczepieni, przynajmniej pierwszą dawką - powiedział Kościński.

Wyjaśnił, że jako minister finansów dba o rynki i w związku z tym sprawdził, jak wygląda sytuacja producenta szczepionki. - AstraZeneca ma już ponad 3 miliardy zamówień, a konkurent tylko miliard. Więc widać, że rynek wierzy w ten preparat - podkreślił Kościński. - Bardzo mocno zachęcam wszystkich do szczepienia się. To bardzo ważne dla nas, dla naszych rodzin. Szczepmy się, żeby koniec pandemii był jak najszybciej - dodał.

Szczepionki AstraZeneki

Panel do spraw bezpieczeństwa Światowej Organizacji Zdrowia przekazał w piątek, że dostępne informacje nie wykazują, by szczepionka firmy AstraZeneca zwiększała ryzyko wystąpienia stanów zakrzepowych. "Korzyści płynące ze szczepionki przewyższają ryzyko" – podkreślili eksperci WHO. Organizacja dodała, że preparat ma "olbrzymi potencjał w zapobieganiu infekcjom i redukowaniu przypadków śmiertelnych (wynikających z zakażenia koronawirusem – red.) na całym świecie".