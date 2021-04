Pilotaż szczepień w zakładach pracy możliwy w połowie maja. Minister wyjaśnia

Trwają prace w zespole roboczym nad dokładnymi zasadami szczepień w zakładach pracy - powiedział we wtorek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Dodał, że "pilotaż szczepień w zakładach pracy będzie możliwy w połowie maja".

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Dworczyk pytany był m.in. o to, jak zostaną zorganizowane szczepienia w zakładach pracy oraz czy decyzje odnośnie ich kolejności będą mogli np. podejmować pracodawcy.

"Zasady nie będą w żaden sposób dyskryminujące"

Dworczyk odpowiedział, że trwają prace w zespole roboczym nad dokładnymi zasadami szczepienia w zakładach pracy. - W piątek umówiliśmy się po wczorajszym spotkaniu z przedsiębiorcami, że przekażemy materiał do konsultacji. W przyszłym tygodniu chcielibyśmy już dopracowywać ten dokument tak, by wszystkie zasady szczepień w zakładach pracy były znane do końca tego miesiąca - poinformował.