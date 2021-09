Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ograniczenia sprzedaży szczepionek przeciw grypie

Grypa - zakażenie, objawy, przebieg

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wynosi od jednego do czterech dni. Specjaliści - na stronie szczepienia.pzh.gov.pl - wskazują, że objawy grypy są podobne do wielu innych ostrych chorób infekcyjnych i są zarówno miejscowe (kaszel, ból gardła, katar), oraz w postaci nagłej, wysokiej gorączki powyżej 38 stopni C, dreszczy, bólów mięśniowo-stawowych, bólów głowy, bólu w klatce piersiowej, złego samopoczucia, braku łaknienia, nudności i wymiotów.