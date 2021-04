Więcej osób będzie mogło kwalifikować do szczepień przeciw COVID-19. Minister wyjaśnia

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział rozszerzenie kręgu osób mogących kwalifikować do szczepień po ukończeniu kursów. Chodzi między innymi o fizjoterapeutów oraz farmaceutów. Rozporządzenie w tej sprawie ma się ukazać w piątek.

Podczas środowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany o to, czy fizjoterapeuci i farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia przeciw COVID-19.

Szef MZ przypomniał, że do samego wykonywania szczepień - wstrzyknięcia preparatu - dopuszczeni są już od dawna zarówno ratownicy medyczni, jak i farmaceuci.

- Novum, które zostanie przygotowane w formie rozporządzenia, jest właśnie kwestia kwalifikacji do szczepienia - wyjaśnił. Jak dodał, będzie je można wykonywać po ukończeniu kursów upoważniających do kwalifikacji do szczepień.