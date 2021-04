Czy potrzebna będzie trzecia dawka szczepionki? "Prowadzone są badania kliniczne"

W Radiu Plus Cessak powiedział, że "badania kliniczne rozpoczęły się nad trzecią dawką przypominającą". - Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie ona konieczna do podania, ale prawdopodobnie możemy sobie powiedzieć, że będzie ona konieczna - wyjaśnił.

Badania nad przypominającą dawką szczepionki

- Ta dynamika spadku przeciwciał bez podania drugiej dawki oczywiście następuje, wiec - ta ochrona zanika, bez podania drugiej. To są prawdziwe dane - wyjaśnił. Dopytywany, czy w związku z tym prawdopodobnie będzie potrzebna trzecia dawka szczepionki, odpowiedział "lub druga - bo mówimy tu jeszcze o jednodawkowych" szczepionkach. - I sytuacja jest taka, że prowadzane są badania kliniczne dawki przypominającej - powtórzył.

Grzegorz Cessak nie potrafił odpowiedzieć po jakim czasie będzie konieczność podania trzeciej, przypominającej dawki. - To jest wróżenie z fusów dzisiaj, zresztą to Europejska Agencja Leków o tym mówiła. Musimy poczekać na dane, bo to jest na razie niewiadoma - powiedział prezes.