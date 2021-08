Branża handlowa apeluje o szczepienie się. Nie chce kolejnego lockdownu

- Polska gospodarka już została nadwyrężona przez pandemię koronawirusa. Prawdopodobny jest kolejny lockdown w okresie jesiennym. Jako społeczeństwo możemy temu zapobiec poprzez masowe szczepienia. Dlatego apelujemy, aby to robić. Pomoże to zachować płynność finansową wielu firm oraz utrzymać wiele miejsc pracy - mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Liczba zaszczepionych Polaków

Branża wskazuje w komunikacie, że odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki to ok. 48 proc., natomiast dwoma dawkami ok. 42 proc. Według niej to zdecydowanie za mało, abyśmy mogli zachować zbiorową odporność.