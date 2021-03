Szczepienia przeciw COVID-19 w sieciach handlowych. "Jesteśmy gotowi"

W drugim kwartale mają ruszyć szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy - wynika z zapowiedzi przedstawicieli rządu. Warunkiem ma być co najmniej 500 chętnych pracowników. Zapytaliśmy przedstawicieli największych sieci handlowych o udział w programie.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk ogłosił, że w drugim kwartale rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy , w których będzie przynajmniej 500 chętnych pracowników. Jak dodał, całość odpowiedzialności za organizację szczepień będzie spoczywała na pracodawcy.

W odpowiedzi na nasze pytania sieć Żabka zadeklarowała gotowość do szczepień i to od zaraz. - Jesteśmy gotowi rozpocząć go (proces szczepień - red.) jeszcze w kwietniu br. Jesteśmy w stanie uruchomić nawet kilkanaście punktów szczepień. Zastanawiamy się też nad uruchomieniem punktu mobilnego. Czekamy na rozporządzenie określające formalne założenia przeprowadzenia takiej operacji. Niezwłocznie po jego publikacji będziemy podejmować konkretne działania w tej sprawie - czytamy w odpowiedzi biura prasowego sieci.