Odszkodowania za powikłania po szczepieniach. Rząd zwleka z ustawą

Burzliwe konsultacje

Dziennik zwraca uwagę, że projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wprowadzającej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych (FKSO), trafił do konsultacji publicznych w pierwszej dekadzie kwietnia. Jak dodaje Rz", termin konsultacji upłynął ponad tydzień temu, ale resort zdrowia nadal nie ustosunkował się do uwag.

Odszkodowania na nowych zasadach

Cytowana przez gazetę Jolanta Budzowska, radca prawny reprezentująca poszkodowanych pacjentów, zauważa, "że choć FKSO w obecnym kształcie nie jest rozwiązaniem pozbawionym wad, to należy go ocenić pozytywnie". "Wątpi jednak, czy przy takim tempie prac legislacyjnych ma on szansę wejść w życie jeszcze jesienią, jak to zapowiadano w styczniu" - czytamy.