Pendolino pojedzie do kolejnego dużego miasta? "Tak być nie może"

Nie może być tak, że Szczecin jest jedynym wielkim miastem, do którego nie dojeżdża Pendolino - powiedział Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej. To jednocześnie przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. W ocenie Łąckiego w tej kadencji należy "zrobić wszystko, żeby Pendolino dojechało przynajmniej do Szczecina".

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie spotkali się w poniedziałek parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, PSL-Trzeciej Drogi oraz Prawa i Sprawiedliwości z regionu.

- Zgodziliśmy się wszyscy, że najważniejsze cały czas są drogi, czyli komunikacja. Z pewnością dopiszemy też do nich drogi żelazne, czyli kolej. Dwa priorytety to dokończenie S3 i S6 - powiedział dziennikarzom w poniedziałek przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego Artur Łącki (KO). Podkreślił, że priorytetem dla Szczecina jest również budowa drogi ekspresowej S10, a dla Koszalina - S11.

Szybciej na trasie Szczecin - Warszawa

Łącki zaznaczył przy tym, że "nie może być tak, że Szczecin jest jedynym wielkim miastem, do którego nie dojeżdża Pendolino". - To jest chore, że dojeżdża do Kołobrzegu, a nie dojeżdża do Szczecina, więc na pewno w tej kadencji musimy zrobić wszystko, żeby Pendolino dojechało przynajmniej do Szczecina, a szczytem marzeń byłoby Świnoujście - powiedział poseł KO.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka (KO) poinformował, że według jego wiedzy prace remontowe na trasie kolejowej Warszawa - Szczecin "są na ukończeniu".

- Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze pod koniec tego roku będziemy mogli skrócić podróż pociągiem z Warszawy do Szczecina do około 4 godzin 50 minut - a może udałoby się to zrobić trochę szybciej - oświadczył Marchewka.

Obwodnica Szczecina i lotnisko w Goleniowie

Parlamentarzyści zgodzili się co do konieczności budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. - Otworzy nam ona (region dla - red.) turystów niemieckich, transport z Niemiec, otworzy możliwości dalszego rozwoju gospodarczego Szczecina (...). Jestem przekonany, że w tej kadencji rozpoczniemy tę budowę i prawie ją skończymy - mówił Artur Łącki.

Uczestnicy posiedzenia zwrócili też uwagę na sytuację portu lotniczego Szczecin-Goleniów. - Z racji swojej funkcji (marszałka Senatu ubiegłej kadencji - red.) "odwiedziłem" niemal wszystkie porty lotnicze w Polsce i trzeba powiedzieć, że nasz Goleniów - chcę użyć właściwego słowa - jest ubożuchny: w loty, w infrastrukturę - stwierdził senator Tomasz Grodzki (KO).

Poseł Artur Szałabawka (PiS) postulował m.in., aby zaplanować punkt, w którym można zawrócić przed wjazdem do Niemiec w Kołbaskowie.

Parlamentarzyści zgodzili się co do powstania listy dziesięciu najważniejszych inwestycji dla Pomorza Zachodniego, za którymi będą lobbować. Mają ją zatwierdzić podczas kolejnego posiedzenia zespołu.

Autor:mb/dap

Źródło: PAP