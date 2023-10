Polacy w szarej strefie. Urząd policzył, ile osób pracuje bez umowy

czytaj dalej

Grupa Orlen osiągnęła w trzecim kwartale 2023 roku niecałe 3,5 miliarda złotych zysku netto i był niższy o ponad 11 miliardów złotych rok do roku. Jeśli chodzi o przychody to wyniosły 75,4 miliarda złotych i były wyższe o około 2,5 miliarda złotych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.