Z kraju Szacunki bezrobocia w Polsce. Resort podał nowe dane Oprac. Alicja Skiba |

Inflacja w sierpniu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tytus Żmijewski/PAP

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Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach:

szydłowieckim (22,8 proc., woj. mazowieckie),

brzozowskim (19 proc., woj. podkarpackie),

przysuskim (18,1 proc., woj. mazowieckie).

Najniższą stopę zanotowano w:

powiecie poznańskim (1,4 proc.),

mieście na prawach powiatu Poznaniu (1,6 proc.),

w Warszawie (1,6 proc.).

Według resortu stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2026 r. kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w województwie wielkopolskim do 9,3 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,1 pkt. proc. w 5 województwach, a w 11 województwach się nie zmieniła.

Przyczyny braku pracy

Na końcu sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tys. bezrobotnych - o 4,6 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 54,7 tys. więcej niż na koniec sierpnia 2025 r. Według wstępnych danych w sierpniu w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 86,5 tys. bezrobotnych, czyli o 13,1 tys. (13,2 proc.) mniej niż w lipcu br. i o 10,3 tys. (10,6 proc.) mniej niż w sierpniu 2025 r.

"Główne, podane przez bezrobotnych, przyczyny rozwiązywania umów o pracę w sierpniu 2026 to: zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa, oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Natomiast najczęściej wskazywanymi przez bezrobotnych głównymi powodami rejestracji w urzędzie pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (na ten powód wskazało 40,8 proc. bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady) oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy (39,4 proc.)" - podało MRPiPS.

W sierpniu przybyło 4,6 tys. zarejestrowanych bezrobotnych Źródło zdjęcia: Shutterstock

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Przybyło wyrejestrowań

Resort poinformował również, że według wstępnych danych w lipcu wyrejestrowano z urzędów pracy ok. 81,5 tys. bezrobotnych, czyli o 13,2 tys. (14 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 10,2 tys. (14,3 proc.) więcej niż w sierpniu 2025 r.

"Wzrost wyrejestrowań w skali rocznej to przede wszystkim efekt większej niż przed rokiem liczby wyrejestrowanych z powodu braku kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni (od czerwca 2025 urzędy pracy zaczęły wdrażać ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła m.in. zasady utraty statusu bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem)" - poinformował resort.

Najczęstszymi powodami wyrejestrowań bezrobotnych z ewidencji urzędów pracy w sierpniu 2026 r. było:

podjęcie pracy,

brak kontaktu z PUP przynajmniej raz na 90 dni,

rozpoczęcie udziału w aktywnych formach,

wniosek bezrobotnego o pozbawienie statusu.

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Liczba zgłoszonych miejsc pracy

Według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w sierpniu 34,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 4,5 tys. ofert (11,7 proc.) mniej niż w ubiegłym miesiącu i o 5 tys. (12,7 proc.) mniej niż w sierpniu 2025 r.

Resort podkreślił również, że zgodnie z metodologią Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lipcu 3,4 proc. W UE niższą zanotowały jedynie Czechy (3,3 proc.).