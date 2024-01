Sytuacja w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. "Mieliśmy ponad sto kontroli"

Szef NCBR uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, która rozpatrzyła opinię komisji edukacji, nauki i młodzieży o projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. Posłanka Krystyna Skowrońska (KO) pytała m.in. o "bulwersujące sprawy przyznawania niektórych grantów na projekty". - W NCBR było CBA (…) Ile nieprawidłowości stwierdzono w 2023 r. w NCBR, odeszło paru ministrów, więc jak to mówią ludzie, musiało być "grubo", albo duże nieprawidłowości – mówiła Skowrońska.

W NCBR było prawie 100 kontroli

Szef NCBR powiedział, że "problemy, które były w ubiegłym roku, zostały już zażegnane". - Mieliśmy prawie sto kontroli różnych, większość z nich zakończyła się. Ponad 50 zakończyło się, około 30. trwa nadal. Wszystkie, co do zasady, dotyczyły jednego programu "Szybka ścieżka, innowacje cyfrowe" – podał Orzeł. Przekazał, że "wynikło stosunkowo dużo nieprawidłowości". - Wszystkie te instytucje, które chciały zbadać tę sprawę, zbadały, np. CBA zakończyło swoją kontrole – wskazał. Z protokołem z kontroli, jak kontynuował, można zapoznać się w NCBR albo w CBA. - Mamy dział kontroli projektów, który na bieżąco kontroluje wszystkie zasygnalizowane nieprawidłowości. Mamy kontrole zewnętrzne i wewnętrzne i audyty – relacjonował. Szef NCBiR powiedział, że osoby, które można było powiązać z nieprawidłowościami, już nie pracują w NCBR. - Odeszły. Rotacja w ubiegłym roku była ponad 20 procent – podał. Windykowane środki, jak mówił, przekazywane są następnym beneficjentom. - Sytuacje jest już unormowana. NCBR pracuje normalnie po zamieszaniach, które były w ubiegłym roku. Wróciliśmy po prostu do normalnej pracy – powiedział. Podał, że jeśli chodzi o osoby, wobec których stwierdzono nieprawidłowości, toczą się postępowania w odrębnych trybach.