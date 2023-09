Ograniczenia w tankowaniu oleju napędowego "na niewielkiej części stacji". "Sytuacja jest wymagająca"

Ograniczenia na "na niewielkiej części stacji"

Anna Papka, dyrektorka ds. korporacyjnych w Shell, zapewniła w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes, że "paliwa na razie nie brakuje". - Tylko na niewielkiej części stacji wprowadziliśmy ograniczenie do 100 litrów w tankowaniu oleju napędowego. Ograniczenie to nie dotyczy benzyny - wyjaśniła.

- Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić wszystkim naszym klientom dalszy dostęp do potrzebnych im paliw - zapewniła Anna Papka.

Orlen: tymczasowe niedobory uzupełniane są na bieżąco

Jak przekazano, spółka nie przewiduje wprowadzenia limitów tankowania na swoich stacjach ani zmiany polityki cenowej. Przy wyłączeniu nieprzewidzianych wahań czy zdarzeń na rynku, nie ma powodów, aby ceny paliwa miały w kolejnych tygodniach gwałtownie wzrosnąć, albo żeby miało go zabraknąć - wyjaśniło biuro koncernu.

Dostawy paliw na stacje Orlen oraz do naszych klientów hurtowych, z którymi mamy zawarte umowy, przebiegają bez zakłóceń - zapewniono.

Kolejne "cuda" na Orlenie

Od miesiąca ceny paliw na Orlenie - zarówno hurtowe, jak i detaliczne - spadały i to pomimo niekorzystnej sytuacji na rynkach (drożejąca ropa, słabnący złoty).

Ekonomista Rafał Mundry napisał wręcz o kolejnych "cudach na Orlenie". "Ropa na rynkach i przez spadek złotego w miesiąc podrożała o +17 proc. A w Orlenie cena... spadła o -8 proc." - zauważył w jednym z ubiegłotygodniowych wpisów w serwisie X (dawniej Twitter). "Promocja ponoć może trwać do 15 października (termin wyborów parlamentarnych - red.). Później może być wyrównanie, a wtedy może skoczyć nawet o 1 zł za litr, do okolic 8 zł" - dodał ekonomista.

Sama spółka nie ma w tej sprawie sobie nic do zarzucenia i wyjaśniała w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes, że "ceny paliw, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, zależą od notowań gotowych produktów paliwowych na europejskich giełdach".

To jednak nie pierwszy raz, kiedy kwestia cen na Orlenie - hurtowych o detalicznych - budzi wątpliwości ekonomistów. Na przełomie roku, wracał wyższy VAT na paliwa, podwyższona została też od 1 stycznia 2023 opłata paliwowa. Jednocześnie 31 grudnia 2022 roku gwałtownie spadły hurtowe ceny paliw w PKN Orlen, następnego dnia doszło do kolejnej obniżki, w efekcie ceny na stacjach się nie zmieniły.

"Cuda na Orlenie" - komentował w mediach społecznościowych Mundry i dopytywał, czy kierowcy do tej pory nie przepłacali za paliwo. - Zrobiliśmy to dla dobra rynku, zrobiliśmy to dla dobra Polaków - przekonywał później szef Orlenu Daniel Obajtek.