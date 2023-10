"Myśmy już, jako kierowcy, za tę obniżkę zapłacili"

Nie trzeba być wybitnym ekonomistą czy prezesem NBP, żeby wiedzieć, że jeśli podaż nie spotyka się z popytem, to niestety może być tylko jeden efekt: awaria dystrybutora - powiedziała w TVN24 Grażyna Piotrowska-Oliwa, menadżerka, inwestorka i była prezeska PGNiG na antenie TVN24. Jej zdaniem wysokie ceny ropy w połączeniu ze słabym złotym powodują, że ceny paliw powinny być wyższe. Inna sytuacja na obserwowana obecnie na stacjach to - jak oceniła - "płynna kiełbasa wyborcza".

Jak dodała, to jednak mogłoby wszystkim przypomnieć, jak było ponad 30 lat temu, przed rokiem 1989. - Albo nawet niedawne sceny, które odbywały się na stacjach benzynowych na Węgrzech , gdzie rząd postanowił sztuczne zarządzać cenami. W takich przypadkach nie trzeba być wybitnym ekonomistą czy prezesem NBP, żeby wiedzieć, że jak podaż nie spotyka się z popytem, to niestety może być tylko jedna rzecz: awaria dystrybutora - wytłumaczyła.

"Paliwa nie mogą być tańsze, mogą być tylko drogie"

Czesi przyjeżdżają do Polski tankować tańszą benzynę

- Wystarczy zobaczyć, co się dzieje na polskich granicach. Gdyby różnica między stacją w Czechach a w Polsce nie wynosiła ponad złotówkę, a przy niektórych paliwach nawet dwa złote, to by Czesi do nas nie przyjeżdżali - zaznaczyła.