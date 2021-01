SZPoN ma pomóc urzędnikom. Minister zapowiada powstanie nowego systemu

System zdalnej pracy oraz nauki dla urzędników i obywateli - w skrócie SZPoN - ma powstać do września 2021 roku. Jego zadaniem będzie pomoc we współpracy między urzędami, jak i kontaktami między administracją a obywatelami - przekazał sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski.