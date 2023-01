Premier o sprzedaży węgla przez samorządy: jeśli będzie potrzeba, będziemy kontynuować

Sprzedaż węgla przez samorządy

Według "Dziennika Gazety Prawnej" spółki Skarbu Państwa do tej pory ściągnęły ok. 14 mln ton węgla do gospodarstw domowych, energetyki i ciepłownictwa. "Trzeba jednak mieć na względzie, że to węgiel nie posortowany, więc realnie do gospodarstw będzie mogło trafić 6-7 mln ton, a reszta do przemysłu energetycznego" - czytamy. "DGP" powołując się na źródła w rządzie wskazuje, że dostarczono już ok. 90 proc. zamówionego surowca.