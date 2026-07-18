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Dziesiątki skarg na system kaucyjny

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Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock
Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących systemu kaucyjnego. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wskazał, że konsumenci najczęściej skarżą się na trudności ze zwrotem opakowań.

Od momentu uruchomienia systemu kaucyjnego, czyli od października 2025 r., regularnie wpływają do niego skargi, zgłoszenia i wnioski o podjęcie interwencji w sprawie funkcjonowania systemu - przekazał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jak wyjaśnił, "odnotowano łącznie 104 zgłoszenia i wnioski dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego, oraz 4 skargi na działania kontrolne wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska wobec podmiotu zobowiązanego do prowadzenia systemu kaucyjnego".

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Problemy z systemem kaucyjnym

GIOŚ podkreślił jednak, że "wszyscy uczestnicy systemu, w tym również użytkownicy końcowi, nadal dostosowują się do nowych uwarunkowań, co skutkuje utrzymującym się trendem wzrostu liczby zgłoszeń".

Inspektorat poinformował, że najczęściej zgłaszane problemy z systemem kaucyjnym dotyczą:

  • awarii automatów,
  • odmowy przez pracowników sklepów opakowań i odmowy ręcznego rozliczenia kaucji,
  • odmowy przez pracowników sklepów niezwłocznego spieniężenia bonu wydanego przez automat,
  • odmowy wypłacenia kaucji po terminie ważności bonu wydanego przez automat,
  • szybkie zapełnianie się recyklomatów, które nie są na bieżąco opróżniane przez personel,
  • żądanie okazania paragonu ze sklepu, w którym klient chce oddać opakowania,
  • zwracanie kaucji w wysokości innej niż na znaku kaucji,
  • nieprzyjmowanie butelek i puszek, mimo, że mają znak kaucji,
  • brak możliwości zwrotu opakowań w godzinach późnowieczornych, w sytuacji kiedy recyklomat nie działa, a czynne są wyłącznie kasy samoobsługowe,
  • problemów z realizacją bonu w dniu jego wydania z powodu opóźnień w rejestracji w systemie obsługującym dany sklep.
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Groźba kar

"Większość z tych zgłoszeń ma charakter przejściowy, incydentalny, niepowodujący zagrożenia dla środowiska. Niedogodności sukcesywnie zostają wyeliminowane, zatem powinny być traktowane jako czasowe, występujące na etapie budowania i rozwijania systemu kaucyjnego" - wyjaśnił GIOŚ.

Inspektorat przekazał, że kierowane do niego wnioski o podjęcie interwencji są przekazywane do odpowiednich dla danego regionu wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, którzy dokonują ich weryfikacji. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów wymierzane są administracyjne kary pieniężne. GIOŚ zauważył, że do tej pory nie wpłynęło do niego żadne odwołanie od decyzji wojewódzkich inspektorów.

Ponadto trzy skargi na działanie WIOŚ-ów w wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez GIOŚ zostały uznane za bezzasadne. W przypadku czwartej skargi postępowanie wyjaśniające jest w toku.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pytany przez PAP, czy do Inspekcji Handlowej również wpływają skargi dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego poinformował, że za kontrolę przepisów dotyczących systemu odpowiada Inspekcja Ochrony Środowiska. Jak przekazał na swojej stronie resort klimatu, klienci powinni zgłaszać lokalnie występujące nieprawidłowości działania systemu kaucyjnego do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

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System kaucyjny w Polsce. Zasady

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce - dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem "kaucja" i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Oznakowanie opakowań z kaucją
Oznakowanie opakowań z kaucją
Źródło zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Do systemu kaucyjnego nie zostały włączone m.in. opakowania szklane jednorazowe, w tym tzw. małpki. Resort klimatu rozważa jednak włączenie ich do systemu, a ewentualne działania legislacyjne w tej sprawie - jak wskazywała w środę wiceministra klimatu Anita Sowińska - mają zostać podjęte jesienią. W czwartek wiceszefowa MKiŚ podkreśliła, że resort nie pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o opakowania po mleku.

System kaucyjny
System kaucyjny

Pierwotnie uchwalone w 2023 r. za rządu PiS przepisy wprowadzające system kaucyjny zakładały włączenie do niego opakowań po mleku i produktach mlecznych. Zostały jednak z systemu usunięte nowelizacją ustawy kaucyjnej w 2024 r. przez obecną koalicję rządzącą.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach (77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.

Źródło: PAP
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Tagi:
System kaucyjny
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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