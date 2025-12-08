System kaucyjny. Tyle opakowań zwrócono

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

"Według najnowszych posiadanych danych (z 3 listopada 2025 r.) otrzymanych od operatorów szacujemy, że umowami na prowadzenie systemu kaucyjnego objętych jest ok. 45 tys. punktów handlowych. W tym czasie w sprzedaży dostępnych było ok. 100 tys. sztuk opakowań. Pamiętać należy, że opakowania wprowadzone do obrotu muszą przejść cały łańcuch dostaw zanim zostaną udostępnione dla klienta końcowego, dlatego nie jesteśmy w stanie oszacować, ile z opakowań wprowadzonych do obrotu pojawiło się już na półkach sklepowych. Dane uzyskane od operatorów pokazują, że w ramach prowadzonych przez nich systemów kaucyjnych zwróconych zostało ok. 2.300 opakowań" - napisano.

Trzy rodzaje opakowań

Od 1 października duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., mają obowiązek odbierać puste opakowania ze znakiem kaucji i oddawać za nie kaucję klientom. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku jest dobrowolne. System obejmuje trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.

Systemem kaucyjnym nie są więc objęte szklane butelki jednorazowego użytku i nie jest za nie pobierana kaucja. To, czy dana butelka jest jednorazowego, czy wielorazowego użytku, ustala sam producent napoju.

