Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

System kaucyjny nabiera rozpędu. Tak zmieniają się nawyki Polaków

|
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
Paulina Hennig-Kloska o systemie kaucyjnym
Źródło wideo: RMF FM
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
System kaucyjny zyskuje na popularności, a konsumenci coraz częściej włączają zwrot opakowań do codziennych zakupów. Z najnowszego badania wynika, że rośnie zarówno liczba osób korzystających z systemu, jak i odsetek badanych pozytywnie oceniających jego działanie. W środę szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska przekazała, że dotychczas zebrano pięć miliardów opakowań.

75 procent respondentów przyznało, że oddaje opakowania i zamierza robić to dalej - wynika z raportu Krajowego Systemu Kaucyjnego. Największa zmiana w porównaniu z sondażem przeprowadzonym w kwietniu br. dotyczy korzystania z systemu. Wówczas taką deklarację złożyło 62 proc.

Z kolei odsetek badanych, którzy jeszcze nie korzystają z systemu, ale planują zacząć, zmniejszył się z 19 do 6 proc., co oznacza, że część wcześniejszych deklaracji przełożyła się na korzystanie z systemu.

- Najważniejsza zmiana nie polega wyłącznie na tym, że przybyło użytkowników systemu. Widzimy, że zwrot opakowań został włączony w codzienne zachowania konsumentów. Trzy czwarte badanych korzysta z systemu i zamierza robić to dalej, a 77 proc. użytkowników łączy zwrot opakowań z zakupami w tym samym sklepie. To oznacza, że system kaucyjny stał się częścią codziennego obiegu opakowań i zakupów - ocenił Aleksander Traple, prezes Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka.

System kaucyjny po roku. Ekspertka wskazuje problemy
Dowiedz się więcej:

System kaucyjny po roku. Ekspertka wskazuje problemy

System kaucyjny zmienia nawyki

65 proc. użytkowników deklaruje, że rzadziej wyrzuca opakowania objęte systemem do zwykłych koszy. 59 proc. rzadziej wyrzuca butelkę lub puszkę poza domem, a 56 proc. bardziej świadomie podchodzi do segregacji.

Z badania wynika również, że poprawiło się postrzeganie systemu. 45 proc. badanych oceniło jego funkcjonowanie pozytywnie. W pierwszym badaniu zadowolonych było 34 proc. Z kolei odsetek ocen negatywnych zmniejszył się z 35 do 28 proc. 59 proc. badanych uważa, że system kaucyjny jest potrzebny.

Badanie pokazuje również związek pomiędzy deklarowaną wiedzą o systemie a jego oceną. 72 proc. respondentów dobrze ocenia swoją wiedzę o jego zasadach, a dla 73 proc. jasny jest cel jego wprowadzenia. Wśród osób dobrze oceniających swoją wiedzę pozytywną ocenę systemowi wystawiło 58 proc., a w grupie osób nisko oceniających swoją wiedzę - 4 proc.

77 proc. użytkowników zadeklarowało, że przy okazji oddawania opakowań robi zakupy w tym samym sklepie. W ocenie autorów badania to wysoki odsetek, choć niższy niż w pierwszym badaniu, w którym wyniósł 85 proc.

System kaucyjny. Biedronka wprowadza ważną zmianę
Dowiedz się więcej:

System kaucyjny. Biedronka wprowadza ważną zmianę

Pieniądze

Plusy i minusy systemu kaucyjnego

Możliwość oddania opakowań jest istotna w wyborze sklepu dla 68 proc. badanych. 27 proc. wskazało, że zdarzyło im się zmienić sklep ze względu na możliwość zwrotu opakowań. Z kolei 41 proc. częściej wybierałoby mały sklep blisko domu, gdyby można było w nim oddać opakowania.

78 proc. korzystających oceniło system jako łatwy w obsłudze, przy czym za najwygodniejszą formę zwrotu badani uznają automaty, które wskazało 83 proc. użytkowników.

Jednocześnie 34 proc. użytkowników stwierdziło, że czasami trafiają na niedziałający lub zapełniony automat, a 25 proc. zdarza się to często. W przypadku kiedy zwrot okazuje się niemożliwy, 55 proc. zabiera opakowania z powrotem do domu, a 25 proc. próbuje oddać je w innym sklepie lub punkcie.

70 proc. badanych dociera do najbliższego punktu w ciągu 10 minut, w tym 34 proc. - w ciągu pięciu minut.

- To bardzo konkretna informacja dla całego rynku, gdzie trzeba szukać dalszych usprawnień. System powinien być możliwie prosty dla konsumenta, nawet jeśli za tym prostym zwrotem stoi bardzo złożona infrastruktura - skwitował wiceprezes Zwrotki Zygmunt Ochał.

Badanie zostało zrealizowane na przełomie sierpnia i września 2026 r. na zlecenie Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka przez Agencję Badawczą PBS na ogólnopolskiej próbie 1023 respondentów.

"Z żółtego worka zabrano złoto". Debata wokół systemu kaucyjnego
Dowiedz się więcej:

"Z żółtego worka zabrano złoto". Debata wokół systemu kaucyjnego

Pieniądze

Paulina Hennig-Kloska: zebrano pięć miliardów opakowań

Szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała w środę na konferencji, że po roku skuteczność systemu miała wynieść blisko 60 proc. (wprowadzone do obiegu versus zebrane opakowania w tym samym czasie). Jak podkreśliła, zebrano pięć mld opakowań w ramach kaucji.

Resort klimatu podał także, że pracuje nad projektem zmian w systemie, który zakłada m.in. jego rozszerzenie o jednorazowe opakowania szklane, w tym tzw. małpki.

Wiceministra klimatu Anita Sowińska przekazała, że wkrótce resort poinformuje o tym, jaką pojemność takich opakowań objąć miałby system. Jak wynikało z jej wypowiedzi, zakładane vacatio legis w przypadku jednorazowego szkła miałaby wynieść około dwóch lat.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań.

System kaucyjny
System kaucyjny

System kaucyjny w Polsce prowadzony jest obecnie przez sześciu operatorów (od 2027 r. dołączą dwaj kolejni), których zadaniem jest organizowanie systemu m.in. od strony logistyki i finansów.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach - 77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
System kaucyjnykaucja za butelki
Zobacz także:
Pit Podatek Podatki rozliczenia
Zmiany progów podatkowych to "proteza". Ekspert proponuje inne rozwiązanie
Pieniądze
Kredyt umowa podpis dokument
Wielomilionowa kara dla banku. UOKiK wydał decyzję
Z kraju
znicz znicze grob groby shutterstock_2048519006
Czy za 1 listopada należy się w tym roku dzień wolny? Przepisy mówią jasno
Dla pracownika
mikrofon studio nagran AdobeStock_1848429608
Sztuczna inteligencja a ochrona głosu. Przełomowe orzeczenie w Japonii
Tech
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
"Słabe ogniwo Europy". Dług publiczny największy od 1946 roku
Ze świata
Moonshot AI
Chińska AI udzielała instrukcji dotyczących zamachów. Niepokojące wyniki
Tech
Andrzej Domański
Polska na spotkaniu G20. "Sukces ponad trzech dekad transformacji"
Ze świata
TANKOWANIE paliwo stacja
Dwa kluczowe zagrożenia rosnących cen paliw. "Nie ma elektrycznych czołgów"
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane o inflacji w Polsce. "Wyraźny wzrost cen paliw"
Pieniądze
Protesty w Madrycie
Rośnie liczba protestujących. "Nie mamy gdzie mieszkać"
Ze świata
komputer laptop shutterstock_2558746171
Odmowa dla Izraelczyka. Powodem "względy bezpieczeństwa"
Ze świata
cyberbezpieczenstwo shutterstock_2304343009
Mobilna jednostka do walki z cyberprzestępcami. Nowy projekt NASK
Z kraju
Donald Trump
"Oficjalnie zmieniliśmy nazwę". Trump zaskoczył branżę AI
Tech
Lotto
Kumulacja rośnie. 14 milionów złotych do wygrania w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2570405733
To ma obniżyć ceny paliw. USA interweniują na rynku ropy
Ze świata
shutterstock_2555787319
Przełom po głośnej eksmisji. Władze przyjęły pakiet mieszkaniowy
Ze świata
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Polsce. Wtorkowe losowanie w Eurojackpot
Pieniądze
Marcin Przydacz
Wpis Przydacza. Kosiniak-Kamysz: od dawna nie jest w poważnej lidze
Z kraju
Donald Trump
Biały Dom uruchamia chatbota. "To nie jest po prostu strona internetowa"
Tech
Anthropic
Anthropic przed debiutem giełdowym. Potężna skala
Tech
Kijów
Ukraina stanie przed ogromnym wyzwaniem. Alarmujące szacunki
Ze świata
1208_gawkowski
"Poniosą surowe konsekwencje". Wyciekły dane firm i rachunki bankowe
Tech
Tankowiec
Kanada tworzy energetyczne mocarstwo. Shell rozpoczyna gigantyczny projekt
Ze świata
maslo shutterstock_2477343319
Masło coraz droższe. Eksperci zapowiadają wzrost cen
Pieniądze
Sam Altman i Mark Zuckerberg podczas wizyty Xi Jinpinga w USA
Model OpenAI znów przedostał się do internetu. Trump zwołuje spotkanie
Tech
TSUE
TSUE odrzucił wniosek Polski
Ze świata
Cyberbezpieczeństwo
Dane studentów zagrożone. Uczelnia apeluje po ataku
Tech
smartfon shutterstock_449254483
Awaria w mBanku usunięta. Klienci znów mogą korzystać z usług
Pieniądze
Pentagon siedziba
Cyberatak na Pentagon. Wyciekły dane ponad trzech milionów osób
Tech
Papież Leon XIV
Papież zabiera głos w sporze o AI. "Nie możemy siedzieć bezczynnie"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica