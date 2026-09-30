Z kraju System kaucyjny nabiera rozpędu. Tak zmieniają się nawyki Polaków Oprac. Paulina Karpińska |

Paulina Hennig-Kloska o systemie kaucyjnym Źródło wideo: RMF FM Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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75 procent respondentów przyznało, że oddaje opakowania i zamierza robić to dalej - wynika z raportu Krajowego Systemu Kaucyjnego. Największa zmiana w porównaniu z sondażem przeprowadzonym w kwietniu br. dotyczy korzystania z systemu. Wówczas taką deklarację złożyło 62 proc.

Z kolei odsetek badanych, którzy jeszcze nie korzystają z systemu, ale planują zacząć, zmniejszył się z 19 do 6 proc., co oznacza, że część wcześniejszych deklaracji przełożyła się na korzystanie z systemu.

- Najważniejsza zmiana nie polega wyłącznie na tym, że przybyło użytkowników systemu. Widzimy, że zwrot opakowań został włączony w codzienne zachowania konsumentów. Trzy czwarte badanych korzysta z systemu i zamierza robić to dalej, a 77 proc. użytkowników łączy zwrot opakowań z zakupami w tym samym sklepie. To oznacza, że system kaucyjny stał się częścią codziennego obiegu opakowań i zakupów - ocenił Aleksander Traple, prezes Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka.

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System kaucyjny zmienia nawyki

65 proc. użytkowników deklaruje, że rzadziej wyrzuca opakowania objęte systemem do zwykłych koszy. 59 proc. rzadziej wyrzuca butelkę lub puszkę poza domem, a 56 proc. bardziej świadomie podchodzi do segregacji.

Z badania wynika również, że poprawiło się postrzeganie systemu. 45 proc. badanych oceniło jego funkcjonowanie pozytywnie. W pierwszym badaniu zadowolonych było 34 proc. Z kolei odsetek ocen negatywnych zmniejszył się z 35 do 28 proc. 59 proc. badanych uważa, że system kaucyjny jest potrzebny.

Badanie pokazuje również związek pomiędzy deklarowaną wiedzą o systemie a jego oceną. 72 proc. respondentów dobrze ocenia swoją wiedzę o jego zasadach, a dla 73 proc. jasny jest cel jego wprowadzenia. Wśród osób dobrze oceniających swoją wiedzę pozytywną ocenę systemowi wystawiło 58 proc., a w grupie osób nisko oceniających swoją wiedzę - 4 proc.

77 proc. użytkowników zadeklarowało, że przy okazji oddawania opakowań robi zakupy w tym samym sklepie. W ocenie autorów badania to wysoki odsetek, choć niższy niż w pierwszym badaniu, w którym wyniósł 85 proc.

Plusy i minusy systemu kaucyjnego

Możliwość oddania opakowań jest istotna w wyborze sklepu dla 68 proc. badanych. 27 proc. wskazało, że zdarzyło im się zmienić sklep ze względu na możliwość zwrotu opakowań. Z kolei 41 proc. częściej wybierałoby mały sklep blisko domu, gdyby można było w nim oddać opakowania.

78 proc. korzystających oceniło system jako łatwy w obsłudze, przy czym za najwygodniejszą formę zwrotu badani uznają automaty, które wskazało 83 proc. użytkowników.

Jednocześnie 34 proc. użytkowników stwierdziło, że czasami trafiają na niedziałający lub zapełniony automat, a 25 proc. zdarza się to często. W przypadku kiedy zwrot okazuje się niemożliwy, 55 proc. zabiera opakowania z powrotem do domu, a 25 proc. próbuje oddać je w innym sklepie lub punkcie.

70 proc. badanych dociera do najbliższego punktu w ciągu 10 minut, w tym 34 proc. - w ciągu pięciu minut.

- To bardzo konkretna informacja dla całego rynku, gdzie trzeba szukać dalszych usprawnień. System powinien być możliwie prosty dla konsumenta, nawet jeśli za tym prostym zwrotem stoi bardzo złożona infrastruktura - skwitował wiceprezes Zwrotki Zygmunt Ochał.

Badanie zostało zrealizowane na przełomie sierpnia i września 2026 r. na zlecenie Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka przez Agencję Badawczą PBS na ogólnopolskiej próbie 1023 respondentów.

Paulina Hennig-Kloska: zebrano pięć miliardów opakowań

Szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała w środę na konferencji, że po roku skuteczność systemu miała wynieść blisko 60 proc. (wprowadzone do obiegu versus zebrane opakowania w tym samym czasie). Jak podkreśliła, zebrano pięć mld opakowań w ramach kaucji.

Resort klimatu podał także, że pracuje nad projektem zmian w systemie, który zakłada m.in. jego rozszerzenie o jednorazowe opakowania szklane, w tym tzw. małpki.

Wiceministra klimatu Anita Sowińska przekazała, że wkrótce resort poinformuje o tym, jaką pojemność takich opakowań objąć miałby system. Jak wynikało z jej wypowiedzi, zakładane vacatio legis w przypadku jednorazowego szkła miałaby wynieść około dwóch lat.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań.

System kaucyjny

System kaucyjny w Polsce prowadzony jest obecnie przez sześciu operatorów (od 2027 r. dołączą dwaj kolejni), których zadaniem jest organizowanie systemu m.in. od strony logistyki i finansów.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach - 77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.